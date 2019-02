Una victòria per evitar igualar la pitjor sèrie a casa de l'última dècada

Ja diumenge passat tot just acabat el partit i durant tota la setmana, els jugadors del Girona han reconegut que la victòria al Santiago Bernabéu contra el Reial Madrid els ha suposat una dosi extra de moral i confiança, a més a més dels tres punts tan desitjats. El fet de tallar la ratxa de 10 jornades sense conèixer el triomf ha de suposar un punt d'inflexió per a un Girona que dilluns rebrà la Reial Societat amb la intenció de fer encara més bona la victòria a Chamartín. Per a què això passi, caldrà recuperar sensacions com a local, cosa que enguany ha passat ben poc. Tant és així que els homes d'Eusebio Sacristán tan sols han guanyat dos (Celta i Rayo) dels dotze partits que han jugat de Lliga a Montilivi. És a dir, un balanç baixíssim mig arreglat amb cinc empats (Valladolid, Leganés, Atlètic, Getafe i Alabès) i que es completa amb cinc derrotes (Madrid, Betis, Eibar, Barça i Osca). En total són només 11 punts dels 36 punts en joc (el 30,5%). En aquest sentit, i tal i com va subratllar el Choco Lozano dimecres, el Girona necessita recuperar la fiabilitat que va tenir els dos primers terços del curs passat com a local per a sumar i continuar fugint del perill.

Tot el que no sigui assegurar punts a Montilivi serà sinònim de problemes. I si no, només cal mirar el passat més recent. El Girona acumula 6 jornades sense guanyar a l'estadi per culpa de la sèrie de 4 empats davant Leganés (0-0), Atlètic (1-1), Getafe (1-1), Alabès (1-1) i dues de derrotes contra Barça (0-2) i Osca (0-2). Si l'equip agreuja aquest pobre registre dilluns contra la Reial Societat, igualarà la pitjor sèrie com a local de la darrera dècada: 7 jornades sense guanyar a l'estadi. De moment, els registres més dolents a Montilivi són les 7 jornades consecutives sense guanyar-hi de la temporada 2013-14 en què després d'un triomf contra l'Sporting (2-1), el Girona va encadenar sis empats contra Hèrcules (2-2), Tenerife (2-2), Recreativo (1-1), Ponferradina (1-1), Eibar (1-1) i Jaén (1-1) i una derrota davant el Barça B (1-2). Els demèrits de la ratxa els comparteixen Ricardo Rodríguez (4 partits) i Javi López (3). El Girona va tallar la sèrie amb una golejada contra el Lugo (6-0). El desgavell l'acabaria arreglant Machín i l'equip se salvaria en l'última jornada gràcies a un triomf contra el Deportivo (3-1).

Per trobar una sèrie encara pitjor com a local, cal remuntar-se al curs 1996-97 a Tercera, quan l'equip va encadenar 8 jornades sense guanyar en els partits contra Banyoles (1-1), Balaguer (0-0), Roda Berà (0-1), Tàrrega (1-2), Palamós (1-4), Badaloní (1-1), Barça C (1-3) i Mataró (1-3). El Girona baixaria a Primera Catalana.