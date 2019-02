Stuani és a tres gols de batre un nou rècord al Girona

Autor dels dos primers gols del Girona FC a l'elit, en aquell inoblidable vespre d'agost de 2017 contra l'Atlètic (2-2), i ja des d'aleshores guia imprescindible de l'atac de l'equip, Cristhian Stuani és a punt de batre un altre rècord al club: batre Jandro Castro com a màxim realitzador històric en Lliga en aquests més d'onze anys seguits que el Girona duu a la Lliga de Futbol Professional. Jandro, que va jugar cinc temporades de blanc-i-vermell entre els cursos 2010/11 i 2014/15, va marcar 36 dianes, sempre a Segona Divisió i en 165 partits. I Stuani, amb el penal transformat diumenge passat al Santiago Bernabéu, ja n'acumula 34, a Primera, i en només 54 jornades de Lliga. L'uruguaià, per tant, és a dos gols d'igualar-lo i a només tres de superar-lo. Si la temporada passada va ser capaç de fer-ne 21, enguany ja n'ha marcat 13. De moment, Stuani ja ha atrapat el qui fins ara era el segon realitzador en solitari, Felipe Sanchón, autor de 34 dianes en 141 partits amb el Girona a Segona.

Renovat recentment fins al juny de 2022, Cristhian Stuani és una peça imprescindible. Ho era amb Pablo Machín a la banqueta i ho continua sent amb Eusebio. Aquesta temporada el Girona no és que vegi porta amb excessiva facilitat (només en porta 25 en 24 jornades) i ell n'ha fet més de la meitat, 13. La dependència dels seus gols és, per tant, més que evident. Ara mateix és el tercer màxim realitzador del campionat, només superat per dos davanters del Barça, Leo Messi (22) i el seu compatriota Luis Suárez (15).

En un any i mig al Girona, Stuani ha aconseguit batre catorze dels actuals clubs de la màxima categoria (Madrid, Atlètic, Celta, Alabès, Vila-real, Getafe, Athletic, Eibar, Espanyol, Barça, Leganés, Osca, Llevant i Reial Societat) almenys una vegada, i també va marcar el curs passat contra el Las Palmas i el Deportivo, que ara militen a Segona A. Els únics que se li resisteixen de la màxima divisió, en aquesta etapa de blanc-i-vermell, són Sevilla, Betis, València i els ascendits Rayo Vallecano i Valladolid. La seva víctima preferida és, per ara, el Madrid, a qui li ha fet quatre gols: l'any passat un a Montilivi (2-1) i dos al Bernabéu (6-3), i aquest curs, el penal transformat diumenge a Chamartín. A l'Atlètic també li ha fet quatre gols, tres en Lliga (dos l'any passat a Montilivi, 2-2, i un aquest any també a casa, 1-1), i un en Copa, al Wanda, en el 3-3 que va permetre als d'Eusebio trencar el seu sostre històric arribant a quarts.

En aquesta temporada i mitja a Girona Stuani ja ha aconseguit batre el seu rècord personal de gols. En cap altre equip n'havia fet tants des que va aterrar a Europa el 2008, al Reggina italià. Només els 29 que va fer amb l'Espanyol s'acosten als registres que està protagonitzant a Montilivi el davanter de Tala, a qui Quique Cárcel va fitxar del Middlesbrough l'estiu de 2017. La gran temporada que va fer a Montilivi li va valer per jugar el Mundial amb la selecció d'Uruguai i que diversos clubs sospiressin per ell, tot i que no va acabar sortint perquè ningú va voler pagar la seva clàusula, del voltant dels 15 milions. En el darrer mercat d'hivern va arribar a sonar com a possible futurible del Barça abans que es decidissin per Prince Boateng. Poc després el Girona n'anunciava la renovació fins al 2022. Stuani s'ha perdut aquesta temporada tres partits de Lliga (Rayo i València, per molèsties als adductors, i al camp del Betis, per acumulació d'amonestacions). Curiosament el Girona, a pesar de la seva innegable dependència, va superar els dos primers i no va puntuar al Villamarín per l'absurd penal de Douglas en l'afegit.