Eusebio Sacristán: "No ens podem quedar aquí, volem la permanència"

"Aquesta setmana està plena de bones notícies perquè tenim molts jugadors disponibles, i això és bo per a tots. El contrapunt és que ara no tothom té lloc a la llista i per això alguns s'han hagut de quedar fora", ha dit Eusebio, que recupera Muniesa, Doumbia, Borja García i Bernardo. El val·lisoletà no ha convocat Roberts i Planas, ni tampoc Valery i Paik. Per primera vegada, no hi haurà cap jugador del Peralada.

El Girona vol continuar sumant de tres en tres. "La victòria al Bernabéu va ser una alegria molt gran, perquè feia molt temps que no guanyàvem i ho necessitàvem. Però no ens podem quedar aquí, volem la permanència i aquesta ha de ser la nostra principal motivació", ha finalitzat Eusebio.