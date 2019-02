Rayo i Celta no guanyen i el Girona obrirà forat si supera la Reial Societat

En els partits disputats ahir es van donar bons resultats pels interessos del Girona, que demà tanca la jornada 25 de Primera Divisió a Montilivi davant la Reial Societat. Els d'Eusebio es van veure beneficiats per la derrota del Rayo al camp del Getafe (2-1) i, encara que menys, també per l'empat del Celta a Vitoria davant l'Alabès (0-0). D'aquesta manera, els gironins continuen a quatre punts de la zona de descens, que marca el Vila-real amb 23 punts. Els groguets s'enfronten avui a l'Atlètic al Wanda Metropolitano. Una victòria dels de Calleja els faria posar amb 26 punts i deixarien el Celta en zona de descens amb 25 punts. Entre el Celta i el Girona, que actualment té 27 punts, s'hi troba el Valladolid, amb 26, que avui juga a casa davant el Betis. En penúltima posició se situa el Rayo, amb 23 punts, mentre que l'Osca contiuna sent cuer amb 19. Per tant, una victòria del Girona demà davant la Reial Societat faria que els d'Eusebio es podrien escapar del descens fins a 7 punts en cas que el Vila-real ensopegués al Wanda.

En canvi, l'equip que sembla haver marxat ja de la lluita per la salvació és l'Athletic Club que ahir va superar l'Eibar a San Mamés en el derbi basc (1-0, amb gol de Raúl Garcia en el primer minut de partit). L'equip entrenat per Gaizka Garitano suma 33 punts i ocupa el vuitè lloc de la liga.