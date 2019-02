Un petit pas més cap a la permanència

Primer, la part positiva. El Girona ha encadenat la segona jornada consecutiva sense perdre després d'empatar aquesta nit contra la Reial Societat. Un resultat que el deixa a cinc punts del sempre temut descens, quan fa quatre dies, el perill estava molt més a prop. Ara, però, tot no són flors i violes. Irregular s'ha mostrat l'equip d'Eusebio, que continua sense guanyar a Montilivi -no ho fa en Lliga des de l'octubre- i confirma les seves enormes dificultats per veure porteria. Avui, tot i comptar amb alguna bona oportunitat, com una de Borja García a les acaballes, li ha somrigut la sort.

Eusebio ha tingut un atac d'entrenador. Primer, mantenint el dibuix del Bernabéu. I després, aguantant els onze jugadors que van remuntar-li un marcador advers al Reial Madrid. Borja García ha esperat d'inici a la banqueta i ha vist com els seus companys han sortit amb força. Pressió a dalt i ganes de posar la por al cos a la Reial. La bona imatge ha durat un quart d'hora. Massa poc. Temps perquè Stuani fes lluir Rulli en un cop de cap marca de la casa, i perquè Lozano hagi xutat a les mans del porter. No més. Després, massa imprecisions, poc joc al mig del camp i el rival, i també l'àrbitre, que han guanyat protagonisme. Alcalá ha hagut d'aparèixer un parell de cops. El primer, per solventar una pèrdua de Raúl García i tallar una passada perillosíssima a Juanmi. Sis minuts més tard, de nou ha estat ràpid per sortir-li al tall al mateix davanter. I Prieto Iglesias ha tret de polleguera a Montilivi, passant per alt alguna falta clara i mostrant targeta a Stuani, en una acció molt protestada pel públic.

Curiosament, l'oportunitat més clara del primer acte ha arribat quan el Girona estava més lluny de la seva millor versió. En una pilotada a l'àrea, Stuani ha guanyat la posició al seu marcador i l'ha caçat, deixant-la morta perquè Lozano provés fortuna amb un xut creuat i potent. Ha aparegut el peu de Rulli per mantenir el 0-0. Faltava un plus més. D'encert i potser de sort. Fins al moment tampoc s'ha patit gaire al darrere, però a l'hora de crear i de generar perill, no s'havia estat del tot fi.

L'entrada de Borja García, al 65, ha estat el primer gran al·licient del segon temps. La vintena de minuts anteriors han servit perquè el Girona oferís la seva imatge més pobra. Nul a la construcció, i sense generar perill, s'ha limitat a defensar amb encert. La Reial tenia la pilota, però això tampoc li ha assegurat res. Alguna falta perillosa, alguna pilotada penjada a l'àrea, però poc més. Ha estat amb Borja al camp que la cosa ha millorat. Tampoc ha estat per llançar coets, però els d'Eusebio hi han posat una marxa més. Només entrar, ha iniciat una acció que ha acabat amb una precisa centrada de Granell que Stuani ha rematat arran de pal. Després, l'assistència ha estat d'Aleix; molt perillosa, però sense trobar rematador.

Eusebio ha donat entrada a Pere Pons per Douglas tot buscant un intercanvi de peces al pivot i intentant evitar que el brasiler, una màquina de fer faltes, veiés una targeta més del compte. No es patia, però tampoc valia a badar. El que no estava tan clar era saber què volia Eusebio. Al 86 ha assegut Stuani, el 'pitxitxi' i millor atacant de la nit, per donar entrada a Doumbia. Abans d'això ha arribat la millor ocasió per als de casa. Pere Pons ha conduït cap a l'àrea, ha burlat un defensor i l'ha deixat enrere. Borja, amb tot de cares per rematar entre pals, ha enviat la pilota per damunt del travesser. Aquí han mort les opcions de victòria d'un Girona que continua encallat a Montilivi, però que s'allunya del descens. Una mica més.

GIRONA 0 - 0 REIAL SOCIETAT

GIRONA: Bounou; Ramalho, Alcalá, Juanpe, Raúl García; Douglas Luiz (Pere Pons, min. 70); Portu, Aleix Garcia, Granell, 'Choco' Lozano (Borja García, min. 65); i Stuani (Doumbia, min. 86)

R. SOCIETAT: Rulli; Zaldua, Llorente, Raúl Navas, Muñoz; Merino (Héctor Moreno, min. 88), Zubeldia, Zurutuza (Pardo, min. 78), Oyarzabal; Sandro i Juanmi (Bautista, min. 72)

ÀRBITRE: Prieto Iglesias (comitè navarrès). Ha amonestat Stuani, Lozano, Douglas, Granell (Girona); Merino (Reial Societat).

ESTADI: Montilivi, 10.170 espectadors