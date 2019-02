Tots els camins del nou Girona portaven al canvi de dibuix

«Al principi, plantejar les diferents opcions tàctiques va fer que no ens centréssim exclusivament en una i ens debilitava. Com necessitàvem sumar, vam escollir-ne una que ens ha possibilitat arribar fins aquí. Però el fet de passar unes setmanes on els resultats no arribaven, ens va obligar a trobar un recurs que ens donés una mica de llum. Tornar als orígens al Santiago Bernabéu ens ho ha permès», presumia Eusebio Sacristán, que va oferir un discurs sobre l'estil de joc en la roda de premsa prèvia al partit d'aquesta nit igual de contundent que la resposta dels seus homes en la victòria contra el Madrid (1-2) de la passada jornada. «Fa sis mesos que treballem i no es pot qualificar d'una novetat, perquè la victòria al Bernabéu ens va demostrar que la feina que estem fent tenia sentit. Si vam guanyar, no és perquè sí; hi ha molta feina al darrere i les coses no arriben per casualitat. Els dos dibuixos (el 3-5-2 i el 4-1-4-1) van de la mà. Amb matisos, és clar, però els jugadors ja han vist que també poden ser efectius amb aquest petit retoc. Sobretot ajuda el fet de comprovar la solució positiva que vam tenir gràcies a utilitzar una proposta diferent de la que fèiem servir darrerament». El Girona es va passar deu jornades sense guanyar, patint una encallada considerable en què només va sumar quatre dels trenta punts possibles jugant amb l'esquema que el va portar a Primera i que Eusebio va recuperar, al mes d'octubre, en el partit que els blanc-i-vermells van empatar a zero contra la Reial Societat a Anoeta. La gesta del Bernabéu va arribar amb la reacció del val·lisoletà a la banqueta i un 4-1-4-1 que va temptejar en l'inici de Lliga. El mantindrà avui? «Després de veure com vam jugar i guanyar contra el Madrid, estem molt més consolidats sobre els nostres pensaments. Ho volíem implantar a l'estiu però vam haver de canviar; si sabem alternar els dos estils, serem molt més rics i tindrem un avantatge que ens ha de fer sumar», confessava Eusebio.

El tècnic del Girona recupera quatre jugadors respecte a l'última cita: Borja García, Muniesa i Doumbia, amb l'alta mèdica, i Bernardo, que estava sancionat, mentre que Mojica va sortir a fer cursa contínua amb els seus companys per primera vegada des de la seva lesió als creuats. Preguntat per com afectarà a Borja aquest canvi de dibuix, va respondre: «Guanyarà protagonisme, perquè gaudirem de més línies de passada. El veig com a interior, però també pot jugar en qualsevol de les dues bandes i fins i tot de mitjapunta, amb dos jugadors de caràcter ofensiu i amb bona rematada per davant seu». El fet de recuperar jugadors -«és bo per a tothom», va assegurar-, però, també fa que no tots tinguin lloc a una convocatòria en què no hi ha cap jugador del Peralada per primera vegada aquest curs. Valery i Paik s'ho miraran des de la graderia, al costat de Carles Planas i Patrick Roberts, que encara no estan al cent per cent. Sobre l'anglès, va dir: «Quan torni a jugar, tots hem d'estar convençuts que ho farà en les millors condicions. És un jugador important i el volem recuperar, però avui n'hi ha d'altres que físicament estan millor per ajudar-nos. Desitgem que continuï recuperant sensacions».





Elogis al planter

Eusebio també va tenir unes paraules per a la tasca que ha tingut el Peralada des de principi de curs. «Tothom sap dels problemes que hem tingut i hem intentat gestionar-ho de la manera més eficient. Els nois del planter ens han donat una il·lusió i una motivació molt bona, han tingut una resposta positiva i hem tingut descobriments importants. El Girona ens ha ensenyat que tenim el futur a casa i soc partidari de fer servir els nostres recursos abans d'anar-los a buscar a fora, perquè ells et donen un plus de coratge esplèndid. Mentre sigui aquí, vull mantenir aquesta aposta. A Valery i a Paik només els puc dir que no perdin la mentalitat que tenen, perquè la temporada és molt llarga i els volem amb nosaltres».

Guanyar la Reial Societat pot permetre un salt endavant i allunyar Montilivi de la zona de descens. «La victòria al Bernabéu va ser una alegria molt gran, perquè feia molt temps que no guanyàvem i ho necessitàvem. Però no ens podem quedar aquí, volem la permanència i aquesta ha de ser la nostra principal motivació. És inevitable mirar què fan els rivals, però no ens podem distreure. Nosaltres hem de tirar endavant els nostres partits; perquè si ens volem salvar, ho assolirem gràcies a les nostres victòries i no per les derrotes dels contraris». Emocionalment, els tres punts d'aquesta nit tenen un valor incalculable. «Volem ser cada dia un equip millor i tornar a guanyar ens farà més forts. La motivació és tan gran que ens ha de fer sortir per al partit des del primer minut», va opinar Eusebio Sacristán.