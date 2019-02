Montilivi es mor de ganes de celebrar una victòria

La primera gran oportunitat va ser infructuosa. Nefasta. Se'n va encarregar el mateix Girona de llançar-la per la borda. Fa dues setmanes, dia amunt, dia avall. Els resultats dels rivals directes eren perfectes per als d'Eusebio, que rebien a Montilivi el cuer, l'Osca. Tot es va tórcer a la gespa, a l'hora de la veritat. 0-2, un dia més sense guanyar a casa, una ratxa negativa que no tenia aturador i el descens que s'acostava. Superat aquest tràngol gràcies a un històric triomf al Bernabéu, ara arriba la segona oportunitat d'or. No serà l'última, això segur. Però de nou, l'equip depèn d'ell mateix per tornar a respirar tranquil i espantar d'una tacada tots els fantasmes que havien pogut aparèixer amb els últims mals resultats. La jornada, fins ara, ha estat rodona. Tant, que si guanyen aquesta nit la Reial Societat (21.00 h/Gol), els d'Eusebio deixaran el descens a set punts.

Com que el canvi de dibuix instaurat al Bernabéu va donar els seus fruits, el tècnic apostarà de nou pel 4-1-4-1. A més a més, recupera gent, el que sempre és una bona notícia en un vestidor acostumat a acumular baixes. D'una tacada, tornen a la convocatòria homes com Borja García, Marc Muniesa i Seydou Doumbia, tots ja amb l'alta mèdica sota el braç. Bernardo Espinosa també reapareix un cop complert un partit de sanció. Es queden fora de la llista Valery Fernández, Planas i Roberts. El primer, per decisió tècnica. El segon s'ha entrenat a mig gas els últims dies per uns problemes musculars. I l'anglès no està al cent per cent.

No s'espera que Eusebio faci gaires retocs respecte l'onze de l'última jornada. Tornarà Bernardo a l'eix, en detriment d'Alcalá, fent parella de ball a l'eix amb Juanpe. Douglas Luiz té números d'actuar com a pivot, sobretot perquè Pere Pons s'ha perdut algun entrenament per culpa d'un problema a l'espatlla fruit d'una topada amb el madridista Varane. Borja García serà titular i està per veure si l'acompanya Granell o Aleix Garcia. El pitxitxi Stuani, malgrat les molèsties a principis de setmana, està bé i serà titular.

És el Girona el segon pitjor local de tota la Primera Divisió. A casa només ha sumat 11 punts de 36 possibles i hi ha guanyat un parell de partits. L'últim, contra el Rayo Vallecano, va ser a finals d'octubre (2-1). Fa gairebé una volta d'això. Un al·licient més, dels molts que hi ha, perquè l'equip s'hi posi al cent per cent per intentar guanyar.





El rival, en quadre

És el quart millor visitant de Primera i un rival a tenir molt en compte, però també és cert que la Reial Societat visitarà Montilivi en quadre. Baixes, i no poques, d'homes importants té el conjunt basc per a la cita d'avui. Començant pel seu màxim golejador, el brasiler Willian José. Està sancionat, com el lateral Theo Hernández. El seu recanvi natural, Kevin Rodrigues, quedava fora de la llista per una lesió d'última hora. Tampoc hi serà el capità, Asier Illarramendi, ni el belga Adnan Januzaj. Tots dos es troben a la infermeria.