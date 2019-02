Una victòria ampliaria l'avantatge respecte el descens fins a 7 punts

El Girona té aquest vespre (21.00) una boníssma oportunitat per recuperar bona part del coixí perdut respecte el descens les últimes setmanes. La victòria contra el Reial Madrid al Santiago Bernabéu (1-2) de la setmana passada no només va servir per tallar de socarrel la caiguda lliure de l'equip sinó també per emplenar les reserves de confiança d'una plantilla que les tenia sota mínims. Tot plegat va fer que els gironins acabessin la passada jornada amb 4 punts d'avantatge respecte el 18è. La situació podria millorar encara més si avui el Girona és capaç de superar la Reial Societat. I és que l'escenari de núvols i foscor que s'acostava a Montilivi fa quinze dies després de la derrota contra l'Osca (0-2) podria aclarir-se avui d'allò més en cas de triomf. Els resultats del cap de setmana han afavorit al màxim un Girona que, si avui guanya, pot disparar-se a la classificació i situar-se amb 7 punts de marge respecte el descens.

Si dissabte va caure el Rayo Vallecano al camp del Getafe (2-1) i el Celta no va passar de l'empat a Vitòria (0-0), ahir els resultats també van acompanyar. Al migdia, el Leganés, tot i salvar un punt a l'últim sospir contra el València a Butarque (1-1) gràcies a un gol de Braithwaite, no va guanyar. Tampoc ho van fer, ja a la tarda el Vila-real i ni el Valladolid. Tots dos van perdre i això farà que continuin per darrere del Girona a la classificació passi el que passi avui a Montilivi. Els de La Plana van fer un bon partit al Metropolitano però van veure com l'Atlètic penalitzava la seva manca de punteria i els castigava amb dos gols d'Álvaro Morata i Saúl Ñíguez. La jornada encara va encarar-se-li més al Girona amb la derrota del Valladolid al José Zorrilla contra el Betis. El tècnic dels andalusos va fer un piló de rotacions després de l'eliminació europea dijous contra el Rennes. Tot i això, el Betis va endur-se els tres punts amb una efectivitat gairebé del cent per cent. Mandi, al límit de la mitja part, i Joaquín ja als minuts finals van deixar amb un pam de nas els de Sergio González, molt superiors i que van gaudir un munt d'ocasions per marcar.

Així, si el Girona aconsegueix la seva tercera victòria com a local aconseguirà un coixí altre cop confortable. Si empata, l'avantatge serà de cinc punts mentre que si perd, es mantindran els quatre punts actuals.