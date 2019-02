«Hem competit fins a estar molt a prop de la victòria»

Segur que algun aficionat del Girona, per no dir uns quants, van enfilar cap a casa ben empipats. Un partit més sense guanyar a casa, i ja en van un grapat. De nou sense marcar a Montilivi. I algun motiu més per queixar-se. A tots ells els hauria anat bé escoltar el que va dir Eusebio Sacristán en roda de premsa. Prudent, com sempre, va preferir veure el got mig ple i buscar la vessant positiva. Malgrat el 0-0, va remarcar que «hem deixat la porteria a zero després de molt de temps, hem sigut capaços d'igualar un equip que està fent les coses molt bé i hem competit estant molt a prop de la victòria. Em quedo amb això per davant del que hagin pogut fer els rivals aquesta jornada». Perquè el tècnic, si una cosa va voler deixar ben clara, és que per més que punxin els altres equips implicats en la lluita per la permanència, el que més li importa és que el Girona sigui capaç de treure endavant els seus partits. Res més. «Ens hem de centrar en nosaltres. No som aliens al que facin els rivals, està allà i ho seguim. Nosaltres tenim un objectiu clar; sumar uns punts que ens acostin al nostre objectiu».

Per encetar el discurs, primer va tocar una anàlisi pura, objectiva. «Ha estat un partit molt disputat i igualat contra un rival que fa moltes coses bé. Hem intentat pressionar la Reial i alguns cops ens ha sortit bé. No ha sigut gens fàcil, hem tornat a competir molt bé. En algunes fases hem gaudit d'alguna ocasió que ens hauria donat la victòria». No, no es va sumar la victòria. Cosa que hauria servit per allunyar el descens fins als set punts. Però tot no pot ser. Se'n va encarregar d'explicar-ho Eusebio. «Ens hauria agradat guanyar i haver enllaçat dos triomfs a la Lliga. Hem treballat per això i hem estat a prop de fer-ho realitat. Hem de centrar-nos en el dia a dia i sentir-nos satisfets per haver-ho deixat tot al camp. Cada partit és molt igualat».

Se li va preguntar per l'onze inicial i per si el que havia volgut amb això era premiar els homes que havien capgirat un marcador advers al Santiago Bernabéu vuit dies abans. No va mullar-se massa en dir que «he decidit fer l'onze que era més convenient per afrontar el partit, sabent que tenia jugadors a la banqueta per si necessitava algun revulsiu». I prou. Una altra qüestió que se li va posar al damunt de la taula: el canvi de Doumbia per Stuani als últims minuts. Eusebio no es va arronsar i en va explicar els motius. «Cristhian (Stuani) havia fet un gran desgast durant molta estona perquè li ha tocat treballar, tenia una targeta, juguem una altra vegada aquest divendres... Alguns factors m'han fet pensar en Doumbia. Per què no podia ser ell l'autor del gol del triomf?».

Un altre nom propi. El de Borja García. Aquest cop li va tocar actuar a la banda, però com havia dit a la prèvia, el tècnic també el contempla per actuar al mig. «Hem de veure cada partit i què necessitem a cada moment. Avui (ahir per al lector) entenia que estàvem bé, defensant amb encert, aguantant la Reial i mirant de recuperar pilotes i per això Borja és molt bo. Cada jornada haurem d'analitzar on ens convé millor que jugui ell per equilibrar l'equip.

Divendres toca el Rayo, un rival directe. I Eusebio no vol donar al duel més importància de la que, segons el seu criteri, realment té. «Venim de l'experiència amb l'Osca. Li vam donar una importància tan gran que després no estàvem en la situació mental indicada per afrontar-lo com tocava.No hem de donar-li més importància que cap altre. Treballarem per guanyar, com cada setmana».