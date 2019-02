El Girona envia el carnet a tots els socis però qui no el pagui no es podrà abonar

Més d'un, més de dos i més de tres socis del Girona s'han trobat amb la sorpresa els últims dies d'haver rebut a la bústia el carnet de soci del 2019 sense haver fet encara el pagament corresponent a la seva renovació. Amb el carnet, els ha arribat també el braçalet de capità amb el seu nom i una carta a mà d'Àlex Granell. La sorpresa no ha estat perquè el carnet no fos benvingut sinó perquè no l'esperaven, ja que encara no han donat l'ordre d'activació del pagament de la renovació. Des del club s'explica que s'ha enviat el carnet a tots els socis, que són gairebé 11.000, independentment de si han renovat el carnet o no. Ara bé, el carnet enviat no dona dret a cap dels avantatges (descomptes en merxandatge, entrades infantils...) si no es fa la renovació, però sí que aquells socis que són abonats podran veure els partits que resten a l'estadi aquesta temporada. És a dir, els socis que no estiguin al corrent de pagament no poden gaudir de cap dels beneficis i promocions del club, més enllà d'anar als partits que resten, aquells que són abonats. El Girona té previst enviar una carta a cada soci exposant-li la seva situació.

Es tracta d'un tràmit -la renovació del carnet del 2019- imprescindible per a tots els que són abonats i tenen la intenció de renovar el seu seient a l'estiu per a la temporada vinent (2019-20) i per a tots aquells socis que aspiren a tenir un abonament aprofitant alguna baixa. El club no ha fixat cap termini per renovar-lo.

La Gironamania que es va despertar amb l'ascens a Primera i multiplicar arran de la gran temporada passada va fer que el club engegués el carnet de soci, que va agafar el relleu del de fan. L'objectiu era fidelitzar l'aficionat mentre esperava tenir més localitats -i al mateix temps abonaments- disponibles a Montilivi. Així, des del 2017, el Girona té abonats i socis. A diferència de l'abonament, que es renova a l'estiu, el carnet de soci és anual i es paga a principis de cada any. Enguany els preus són de 50, 30 i 10 euros depenent de la categoria. Tots els abonats l'han de tenir al dia i, per tant, per mantenir la condició pel curs que ve l'han de tenir pagat.