El Girona pot quedar-se sense el seu porter titular Yassine Bounou pel partit de demà a Vallecas. El marroquí no s'entrena aquest matí per culpa d'un procés febril que el fa ser dubte molt seriós per entrar a la llista de convocats. En cas que es confirmi la baixa de Bounou, Gorka Iraizoz tornaria a la titularitat i José Aurelio Suárez seria el suplent. Eusebio Sacristán tampoc podrà comptar amb Juanpe Ramírez per lesió demà a Madrid.