Eusebio: "Volem arribar als 42 o 43 punts el més aviat possible"

Sense gaire temps per carregar piles, el Girona torna demà a l'acció. Va jugar dilluns a Montilivi, contra la Reial Societat (0-0), i ho torna a fer demà a la nit al camp d'un Rayo Vallecano que es juga la vida. N'ha parlat aquesta tarda Eusebio Sacristán qui, entre d'altres coses, ha afirmat que el seu equip li transmet "bones sensacions" després de veure'l "competir bé" i aguantar la porteria a zero en l'última jornada. "La idea és la de mantenir aquesta línia", ha afirmat.







Ha parlat de "tres punts importants", però sense voler mirar més enllà. "Estem disposats a competir bé i anar a per la victòria, com ho fem a cada partit. Tenim clar quin és el nostre objectiu i mirarem d'arribar-hi com més aviat millor donant el millor de nosaltres jornada rere jornada". I preguntat per aquest objectiu, ha recordat, com ho sol fer, que aquest no és cap altre que la permanència, que ha situat en "42 o 43 punts".



Ha comentat igualment l'absència de Yassine Bounou, que ha caigut de la convocatòria. "No ha pogut entrenar. Hem esperat una mica a veure quines eren les seves sensacions, però hem pensat que no estava en condicions d'arribar. És una baixa important però tenim a Gorka i José Suárez. Confiem en el que ha fet Gorka aquesta temporada, sempre ha estat preparat".