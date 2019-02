El Girona disputarà la Supercopa de Catalunya al Barça amb «ambició»

El director general del Girona, Ignasi Mas-Bagà, ha dit avui a Sabadell, durant la presentació de la Supercopa de Catalunya que dimecres que ve, 6 de març (18.45, TV3), es disputaran a la Nova Creu Alta els de Montilivi i el Barça, que aniran a competir "amb la màxima ambició" i que jugar aquest duel "és un premi a la gran temporada que vam fer l'any passat". Segons Mas-Bagà "la final l'afrontem amb il·lusió i humilitat. Vindrem amb ganes d'escriure una nova pàgina a la història de la Supercopa de Catalunya".

La Supercopa s'ha presentat a l'històric edifici de la Casa Duran de Sabadell. El Barça hi ha estat representat pel directiu Xavier Vilajoana, mentre que també hi eren el president de la Federació Catalana de futbol (FCF) Joan Soteras; el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, el regidor de l'Ajuntament de Girona Cristóbal Sánchez, i representants de l'ajuntament vallesà i del club local, entre d'altres. Es preveu una bona entrada a la Nova Creu Alta després que s'hagi explicat que la promoció d'entrades entre els federats i els clubs d'arreu de Catalunya hagi estat "un èxit".

Pel bàndol blaugrana, Xavier Vilajoana ha detallat que "afrontarem el partit com qualsevol altre competició. El Barça no es pot permetre jugar un torneig més o menys important. A més al davant tindrem un rival molt dur. És la competició del nostre país i ens encanta jugar-la cada any".