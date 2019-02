Roberts i Suárez són les novetats a la llista del Girona

Patrick Roberts i el porter Jose Suárez, rellevant el lesionat Juanpe i un Bounou que avui no s'ha entrenat per febre, són les dues novetats a la llista de convocats del Girona per visitar demà el Rayo Vallecano. A la citació Eusebio ha tornat a prescindir per segona setmana seguida de Valery, i només Suárez representa el Peralada per la malaltia del porter marroquí. Tampoc hi és Carles Planas. Roberts ha estat dos mesos lesionat per culpa d'una ruptura fibril·lar que es va fer contra l'Alabès en la tornada dels setzens de final de la Copa del Rei a Montilivi. Va anar convocat al Bernabéu, sense tenir minuts. Ara torna a viatjar a Madrid per enfrontar-se al Rayo si Eusebio ho estima oportú.