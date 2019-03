El Girona i el Barça mostren el seu «compromís» amb la Supercopa de Catalunya

Delfí Geli, president del Girona, el primer per la dreta, al costat de Bartomeu durant l´acte.

Delfí Geli, president del Girona, el primer per la dreta, al costat de Bartomeu durant l´acte. Europa press

El president del Girona, Delfí Geli, i el del Barça, ??Josep Maria Bartomeu, han mostrat aquest migdia el seu compromís cap a la Supercopa de Catalunya, que es disputaran el proper dimecres a la Nova Creu Alta de Sabadell (18.45. TV3), així com l'ambició de fer-se amb el títol. "Dimecres és un partit de competició, una copa, i com a club volem guanyar-lo. L'ambició del Barça sempre és intentar guanyar tots els títols, i en aquesta quarta edició la Supercopa és un objectiu per a nosaltres. Espero que tinguem una gran festa del futbol català", ha dit Bartomeu durant l'acte.

La sala Torres Garcia del Palau de la Generalitat ha acollit la segona presentació de la Supercopa, la primera es va fer dijous a Sabadell, en un acte en què el president blaugrana ha mostrat el seu desig d'augmentar el nombre d'equips catalans a Primera divisió, així com ha felicitat el Girona pel seu bon rendiment a la màxima categoria.

"M'agradaria felicitar el Girona i el seu president, als catalans ens fa estar orgullosos d'aquest equip. Ho estan fent molt bé des que van arribar a Primera. I tant de bo en el futur tinguem més equips catalans a Laliga", ha manifestat Bartomeu.

Per la seva banda, el president del Girona, Delfí Geli, s'ha mostrat honrat de poder jugar la competició, i també ambiciós. "El treball, la perseverança, la il·lusió i ambició, però sempre sabent qui som, aquest full de ruta ens ha permès arribar aquí, a aquesta Supercopa, i ens agradaria participar-hi molts anys més, i que siguin anys bons per al Girona", ha augurat.

"És un honor per al Girona participar per primera vegada a la Supercopa de Catalunya, el club està vivint els millors anys de la seva història. És una etapa d'or blanc-i i l'arribada a Primera ens ha permès competir contra alguns dels millors equips i futbolistes del món. El partit de dimecres a Sabadell és una mostra més, ens enfrontem al millor de la temporada anterior i reforça el nostre 'Orgull Gironí', que representa els valors de la nostra gent i el nostre club ", ha afegit.

També el president de la Federació Catalana de Futbol (FCF), Joan Soteras, ha agraït el gest de tots dos dirigents per acudir al Palau. "Estem presentant la màxima competició que organitza la FCF, al costat del partit de la selecció catalana. Vull agrair en nom meu i en el de la Junta Directiva al Girona FC i al FC Barcelona, ??així com al Sabadell, per la seva implicació en el partit" , ha assenyalat.

"Encara que no juguin els que tots pensem, els que juguin seran grans jugadors, que no es preocupin pels que juguin", ha dit sobre la possibilitat que ni els gironins ni els blaugranes posin en els seus onzes inicials als seus millors jugadors.