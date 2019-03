Míchel espera que el Rayo demostri que «encara estem ben vius a la lliga»

El discurs planer i lineal d'Eusebio, que no sol defugir del tòpic i al que no li agrada massa buscar titulars, contrasta amb l'energia que hi va posar Míchel, tècnic del Rayo. Si a Girona es parlava de tres punts importants i d'anar a guanyar, com s'intenta cada setmana, a Madrid s'hi afegia una mica més de dramatisme. «És un duel molt important, vital per a nosaltres», es va poder escoltar. Com també, que «ens hi deixarem la vida». Entre d'altres. Sí, el Rayo se la juga. Instal·lat en descens i amb una ratxa de quatre derrotes seguides, la visita d'un rival directe es presenta com la gran oportunitat, per no dir una de les últimes, d'aixecar el cap. «Volem demostrar que estem vius a la lliga. Necessitem la nostra gent i ens ho deixarem tot per un objectiu que tenim a la mà».

Perquè tot rutlli, demanava Míchel «recuperar la nostra millor versió». I això passa per netejar la imatge de l'última jornada, a Getafe. «Alla vam fer una passa enrere a l'hora de competir i això no ho podem permetre. El que volem pensar és que es veurà un gran Rayo». Tot declaració d'intencions, però alhora també prudència perquè del Girona no se'n fia ni un pèl. «Hem de revertir les males sensacions i per fer-ho hem de superar un rival que té bastant de gol amb gent a dalt com Portu, Stuani, Borja García... Hem de dominar el joc i tenir la pilota, trencar el seu joc combinatiu i dominar-los, sobretot perquè juguem a casa. Per alçada, el joc aeri és una virtut seva, tot i que amb tots els equips has d'estar concentrat per guanyar cada duel».

Està convençut que Vallecas els ajudarà. Així ho deia ahir: «Jugar aquí és espectacular. Necessitem a tot el món per fer un bon partit. Anirem amb la màxima intensitat a buscar els tres punts de la mà de la nostra gent».