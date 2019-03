Stuani serveix en safata tres punts d'or

El factor diferencial és Stuani. Un home capaç de canviar el signe d'un partit. De frenar l'empenta d'un equip necessitat com ho és el Rayo Vallecano, de treure'l de polleguera. I de donar-li tres punts d'or al Girona, que respira, que surt reforçat de Vallecas i que ha espantat els fantasmes amb tres jornades consecutives sense perdre que l'allunyen del perill. L'uruguaià, a part de fer dos gols, ha provocat també l'expulsió del central Ba. Ho ha fet tot bé. Al seu compàs ha ballat l'equip, seriós en tot moment, que ha sabut patir en els pocs moments que el rival l'ha apretat, i que ha estat contundent a l'àrea, aquest cop sí. Victòria importantíssima, vital, per mirar el futur immediat amb una mica més de tranquil·litat.

L'empenta inicial que se li presuposava al Rayo, tampoc ha estat tant. Sí, ha sortit amb ganes l'equip de Míchel. Empès per la necessitat, més que res. Eren quatre les derrotes seguides dels madrilenys, instal·lats en descens, i es prenien el duel d'avui com una oportunitat d'or per respirar. No els ha sortit bé la cosa. Primer, perquè no han estat encertats. A dalt, a l'hora de generar perill; també en la creació, amb passades irregulars i pèrdues innecessàries. Ho ha provocat, en part, el Girona. Ben situat al camp, sòlid al darrere, no ha concedit gaires ocasions. Sí que n'ha generat. I a diferència que el passat dilluns, contra la Reial Societat, alguna d'elles ha entrat.

Abans, això sí, també s'ha cantat 'aigua' més d'un cop. Al quart d'hora, per exemple, quan Portu ha rebut una passada cap enrere de Pons dins de l'àrea però ha passat tan malament el cos que ha enviat la pilota fora. O un minut més tard, en un cacau de Granell que ha picat al travesser. El 6 també ha posat a prova Dimitrievski en un xut de falta al 28 que el porter ha refusat. Ha hagut d'aparèixer Stuani, qui si no, per posar ordre. Córner a l'esquerra de la porteria del Rayo i l'uruguaià que, tot barallant-se amb el central, ha controlat la pilota i l'ha acabat colant per sota les cames de Dimitrievski. Si no ha caigut el 0-2 ha estat perquè el pal ha escupit el xut de Pere Pons.

Com era d'esperar, el Rayo ha despertat. Abans del descans, amb un xut de Raúl de Tomás que ha rebutjat Gorka. Més clara ha estat la que ha tingut Mario Suárez ja al segon acte; aquest cop, el porter ha tret el peu per salvar els mobles. Ha tornat a aparèixer Stuani. No per marcar, però sí per aplanar el camí. Li ha robat la cartera a Ba, que ha badat. El central ha reaccionant fent falta a l'uruguaià quan era l'últim home. El resultat, targeta vermella. El que li faltava a l'equip de casa.

Amb un home menys, curiosament, el Rayo ha estirat línies i ha tingut més presència en atac. Això sí, a canvi de deixar més descoberta la defensa. Amb els canvis, Eusebio ha aportat velocitat a dalt amb Porro i Roberts. El primer, a manca de pocs minuts, s'ha inventat una precisa centrada al segon pal que ha trobat el cap d'Stuani. Gol, el 0-2 i sense temps per a la reacció. Partit dat i beneït i tres punts d'or.

RAYO: Dimitrievski; Advíncula, Ba, Amat, Àlex Moreno; Mario Suárez (Velázquez, min. 67), Santi Comesaña; Embarba (Di Santo, min. 77), Álvaro, Trejo (Kakuta, min. 51) i Raúl de Tomás.

GIRONA: Iraizoz; Ramalho (Porro, min. 81), Alcalá, Bernardo, Raúl García; Douglas Luiz; Portu (Roberts, min. 87), Pere Pons, Granell, Borja García (Aleix Garcia, min. 74); i Stuani.

GOLS: 0-1, Stuani (min. 30); 0-2, Stuani (min. 85).

ÀRBITRE: Jaime Latre (comitè aragonès). Ha amonestat Mario Suárez, Velázquez, Comesaña (Rayo); Ramalho, Raúl García, Granell, Alcalá (Girona). Ha expulsat Ba, amb vermella directa (min. 59).

ESTADI: Vallecas, 12.087 espectadors.