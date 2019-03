Un salvació de «42 o 43 punts»

Sigui quin sigui el resultat d'aquesta nit a Vallecas, la conclusió no serà ni dramàtica ni tampoc per llançar coets. La qüestió és anar fent, sense donar més importància a uns partits que a d'altres, i tenint molt clar quin és l'objectiu. El que repeteix a cada roda de premsa Eusebio Sacristán. Ahir, en la prèvia del Rayo-Girona, no va ser pas una excepció. Fins i tot, es va llançar a la piscina i es va atrevir a xifrar la permanència, la gran fita del seu equip. «Estarà en 42 o 43 punts». Ara, la qüestió és aconseguir-los «el més aviat possible». Començant, si pot ser, per fer el primer pas avui mateix. «Sabem de la importància de cada partit i hem de centrar-nos en fer les coses bé i no pas en aspectes mentals que no ens ajudaran. Amb esperit solidari, anar tots a una i ajudar-nos».

Si fa no fa, la roda de premsa del de La Seca va girar amb aquesta idea. La de «competir», la de tenir clar quin és «l'objectiu» i la de donar «importància» als tres punts en joc, però sense passar-se. «Plantegem cada partit amb la mentalitat de guanyar. Tenim clar el nostre objectiu i hi volem arribar a través de donar el millor de nosaltres i competir a un bon nivell. Ara ens toca el Rayo, són tres punts importants». No pas vitals, ni imprescindibles, però sí que remarcava aquesta idea. La de reconèixer que «és evident que guanyar ens donaria una distància més àmplia amb un rival directe», tot i que el que veritablement interessa és salvar la categoria. «Volem arribar a una puntuació que ens permeti tenir assegurat l'objectiu aviat. És el que tinc en ment, encara que no vull pensar massa en què ens pot suposar això cada dos per tres ni en si els rivals estan més a prop o més lluny».

Del Rayo en va parlar. I no pas poc. Primer, deixant clar el «respecte» que des de Girona se li té al conjunt madrileny. Després, per elogiar-ne el seu potencial ofensiu. «Competeixen pel mateix objectiu. Va canviar el sistema i això li va donar bons resultats, tot i que ara ve d'encadenar algunes derrotes. És un equip que vol tenir el control, amb gent ràpida a dalt que sol generar problemes perquè imprimeix un ritme molt alt». Més. «Són intensos, els agrada tenir la pilota. Això d'atacar amb molta gent sempre té algun risc; t'exposes al fet que si el rival defensa bé i recupera la possessió, et pot trobar espais. Nosaltres haurem d'aprofitar els nostres recursos». Tot, per trobar-hi una valoració final: «La clau estarà en veure quin dels dos equips és capaç de dominar i tenir en control». Almenys, per la part del Girona està tranquil. «Les sensacions són bones i la idea és seguir amb la línia de l'altre dia».

Per acabar, va valorar la baixa de Bounou. «No ha pogut entrenar. Hem esperar una mica per veure quines eren les seves sensacions, però hem pensat que no estava en condicions. És una baixa important, però confio en el que ha fet Gorka aquesta temporada. Això em dona seguretat».