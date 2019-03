Eusebio «Amb aquest sistema els jugadors s'estan sentint molt còmodes»

Un dels aspectes pels quals es va preguntar anit a Eusebio en roda de premsa van ser els bons resultats que ha donat a l'equip el canvi de dibuix. Amb el 4-1-4-1, el Girona encara no ha perdut; és més, ha guanyat dos partits i n'ha empatat un. «Ens està funcionant. Els jugadors s'estan sentint molt còmodes. Ens permet defensar més lluny de l'àrea i els rivals no ens arriben amb tanta facilitat. De moment els resultats són bons, toca seguir treballant en aquesta direcció». El Girona suma, però és que, a més, ara no encaixa. «Portàvem molts partits encaixant. Ara estem fent bé les coses i aquesta dinàmica ha canviat», va dir. Un dels culpables és Pedro Alcalá, que s'ha guanyat un lloc a l'onze. «Està tenint un alt rendiment. Ens està ajudant moltíssim».