El Girona dorm amb un coixí de 8 punts sobre el descens

El Girona va saber dominar molt més bé que el Rayo la pressió i la tensió de la situació a la taula de classificació i es va endur tres punts d'or de petroli. Un 0-2 merescut i imponent que no només recarrega encara més els dipòsits de confiança de l'equip sinó que, de passada, clava una garrotada de les fortes a un Rayo que s'enfonsa. Amb els tres punts d'ahir, el Girona en suma ja 31 i es dispara fins a la zona tranquil·la de la taula (12è). Això sí, a l'espera del que puguin fer entre avui i demà els rivals en la lluita per la permanència. De moment, el Girona ha dormit aquesta nit tranquil amb 8 punts de coixí respecte les places de descens. Si el Vila-real perdés aquesta tarda (1/4 de 5) a casa contra l'Alabès, el Girona acabaria la jornada amb 8 punts de marge. Si els de La Plana empaten, l'avantatge acabarà sent de 7 punts mentre que si el resultat és un triomf groguet, el número de punts de marge dependrà del que faci el Celta demà a Eibar.

L'expedició del Girona va tornar ahir mateix de Madrid amb un vol xàrter i avui podrà seguir amb calma els partits amb equips implicats en la lluita. El primer serà aquest migdia (13.00) a Cornellà, on l'Espanyol rebrà el Valladolid. Després es jugarà el duel on hi haurà més atenció posada, el Vila-real-Alabès. Avui també (2/4 de 7), l'Osca rep el Sevilla de Machín. Per dilluns quedarà un duel directe entre el Leganés i el Llevant.



Dos partits amb porteria a zero

El partit d'ahir va confirmar el canvi de dinàmica del Girona arran del triomf al Santiago Bernabéu. Des de llavors, el Girona ha sumat 7 punts de 9 possibles i tan sols ha encaixat un gol en contra (del Madrid). A més a més, l'equip va aconseguir deixar la porteria a zero per segona jornada consecutiva després del 0-0 contra la Reial Societat i iguala el seu millor registre de la temporada. L'altre cop que el Girona va estar-se dos partits sense rebre gols va ser contra València (0-1) i Leganés (0-0).



El 9è doblet de Stuani

Amb el d'ahir, Stuani ha aconseguit 9 doblets amb el Girona. Enguany n'ha fet cinc contra Rayo, Celta, Barça, Espanyol, Eibar mentre que el curs passat va signar dues dianes en els partits davant Atlètic, Athletic, Madrid i Las Palmas.