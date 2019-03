El Girona tancarà una jornada rodona vuit punts per sobre dels llocs de descens

El Girona tancarà una jornada rodona vuit punts per sobre dels llocs de descens Rodrigo Jiménez/Efe

Jornada rodona per al Girona, que ja sap que la tancarà amb vuit punts de marge sobre els llocs de descens. Divendres la victòria per 0-2 a Vallecas va servir per allunyar a aquesta distància el Rayo (31-23), i avui la derrota del Vila-real a casa contra l'Alabès (1-2), manté els de La Plana amb els mateixos 23 punts que els madrilenys. Els set punts de nou que ha sumat el Girona en les darreres tres jornades, amb victòries al Bernabéu i a Vallecas i empat a casa davant la Reial Societat, han donat molt d'aire a un equip que fa un parell de caps de setmana es veia amb l'aigua al coll i amb el seu crèdit respecte el descens pràcticament esgotat.

La derrota del Valladolid al camp de l'Espanyol (3-1) deixa un altre rival una mica més lluny. Ara els de Sergio González, amb 26 punts, estan cinc per sota del Girona. Demà el Celta, que en suma 25, visita l'Eibar, i en cas que no guanyi, els d'Eusebio també augmentaran el marge respecte dels gallecs.