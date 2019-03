«Tenir Stuani és un luxe que hem de seguir aprofitant»

No hi ha discussió. El Girona va guanyar ahir a Vallecas i ho va fer de forma merescuda. Un 0-2 que té un nom propi que passa per davant de la resta: el de Cristhian Stuani. L'uruguaià va tenir un clar protagonisme al camp, amb dos gols i forçant l'expulsió de Ba, com també a la sala de premsa. Va parlar d'ell Eusebio Sacristán i, com no podia ser d'una altra manera, li va dedicar una sèrie d'elogis. Merescuts. «És un luxe per a nosaltres comptar amb algú tan determinant i ho hem de seguir aprofitant», va dir, com a traca final. Abans, va destacar el seu olfacte golejador, però alhora tot allò que aporta a la gespa. «És determinant. Té una gran facilitat per a la rematada. D'ell no només s'ha de valorar que fa gols, sinó tota la resta. Ens ajuda a la fase de construcció, treballa, el seu compromís és enorme, és un futbolista de sacrifici...».

Va ajudar, i molt, Stuani. Però l'actuació global també hi va tenir molt a dir. «Hem fet un gran treball», valorava Eusebio, «satisfet» amb la imatge dels seus jugadors. En va destacar el «caràcter» i va recordar que «cal seguir així per aconseguir l'objectiu». Aquest no és pas cap altre que la permanència. Tot i els 31 punts i allunyar-se del descens, no dona pas per fets els deures. «Són tres punts molt importants, però encara ens queda camí per davant».

Això sí, tampoc va negar que el Rayo els havia fet «passar problemes», sobretot a la segona meitat. «Ells han estat més al nostre camp i ens han generat perill. És un equip que posa molta gent al davant i això ens ha complicat bastant. Tenen talent i no és gens fàcil treure'ls la pilota». Ara bé, la victòria no es va escapar. «Hem aguantat bé aquests moments, sent molt intensos i també ens hem mostrat concentrats de principi a fi».