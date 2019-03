La derrota del Celta fa encara més rodona la jornada per al Girona

Si les derrotes de Valladolid i Vila-real ja van afavorir d'allò més disssabte els interessos del Girona, ahir la jornada encara va ser més rodona amb la derrota del Celta al camp de l'Eibar. D'aquesta manera, el conjunt d'Eusebio Sacristán no només tanca la jornada amb 8 punts d'avantatge respecte el descens sinó que veu també com s'allunya a 6 punts del Celta, que és l'equip que marca la permanència. A l'espera del que passi avui a Butarque entre el Leganés i el Llevant, el Girona acabarà la jornada en la 14a posició, perquè o bé madrilenys o bé valencians l'avançaran.

El Girona va ser el gran beneficiat d'aquesta 26a jornada. La victòria de divendres passat a Vallecas va gràcies a dos gols més de Cristhian Stuani va permetre l'equip sumar tres punts d'or. Un triomf que confirmava la reacció iniciada al Santiago Bernabéu contra el Reial Madrid (1-2) i que, de passada, servia per enfonsar una mica més un rival directe com el Rayo Vallecano. Dissabte, pocs s'esperaven que el Vila-real ensopegués a casa contra l'Alabès. Els castellonencs van fallar i l'Alabès es va endur els tres punts de l'Estadi de la Ceràmica gràcies als gols de Maripán i Inui (1-2). Una derrota que deixa molt tocats els de La Plana. També dissabte, l'Espanyol va doblegar el Valladolid a Cornellà (3-1) confirmant el mal moment dels castellans que només han sumat un punt dels últims dotze. A aquests resultats s'hi va afegir el del Celta ahir a Eibar. El conjunt gallec, tenia l'oportunitat de fer un pas de gegant cap a la permanència però va veure com un gol de Sergi Enrich a les acaballes del partit, el deixava sense botí. La desfeta deixa la continuïtat del tècnic portuguès Miguel Cardoso penjant d'un fil.

La derrota va provocar que al vespre el Celta anunciés la destitució de l'entrenador Miguel Cardoso. El portuguès deixa Balaídos amb un balanç de 3 triomfs, 2 empats i 9 derrotes en 15 jornades. El valencià Fran Escribà és l'escollit per substituir-lo.