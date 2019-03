Eusebio: «És una oportunitat per seguir creixent»

El Girona obre parèntesi i aparca per un moment la Lliga, on ha recuperat de nou el rumb. Demà a la tarda s'enfronta al Barça amb un títol en joc, la Supercopa de Catalunya. El tècnic, Eusebio Sacristán, ha citat a tots els disponibles de la primera plantilla i només ha deixat fora de la convocatòria a Ramalho, Bounou, Juanpe i Planas, a més dels lesionats de llarga durada Aday i Mojica. Ha fet la tradicional roda de premsa prèvia i, entre d'altres coses, ha parlat d'un "partit atractiu" on l'objectiu no serà cap altre que el de "donar-li continuïtat al nostre creixement" fent jugar als menys habituals.

"Hem de valorar el poder enfrontar-nos al Barça i que hi hagi un títol en joc. És una oportunitat per seguir creixent", ha dit. A part d'afegir que "els anirà molt bé als jugadors que fa temps que no han tingut una oportunitat, com ara Roberts, Muniesa o Doumbia". La voluntat del tècnic és la de fer jugar "a la majoria". "No sé si a tots, perquè intentarem que gairebé tothom pugui gaudir d'aquest partit", ha completat.

Tot i que Ernesto Valverde reservarà als titulars habituals i donarà minuts als menys habituals i a gent del filial, Eusebio ho té clar: "Sempre és difícil enfrontar-se al Barça. Té grans jugadors a la plantilla i és un rival molt complicat de guanyar. A la Lliga ja vam empatar al Camp Nou i va ser una gran alegria per a nosaltres. Ara se'ns presenta una nova oportunitat i mirarem d'aprofitar-la".