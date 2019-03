La plantilla torna avui a la feina per preparar la Supercopa de demà

Després de gaudir ahir d'una jornada de descans, la plantilla del Girona reprèn avui els entrenaments amb la mirada posada en el duel de demà a Sabadell (3/4 de 7) contra el FC Barcelona. Eusebio Sacristán, en principi, té previst donar minuts als jugadors que n'estan tenint menys fins ara, així com a homes que acaben de sortir de lesions i també joves del Peralada. Així, és força probable que tinguin força minuts jugadors com Patrick Roberts, Muniesa, Doumbia, Lozano, Planas i Valery. Caldrà veure quins jugadors del Peralada cita Eusebio. Suárez, Paik, Montes, Andzouana o Miguélez tenen números de ser convocats. De la seva banda, Ernesto Valverde ja va dir la setmana passada que també reservarà els titulars. Així, serà el torn de futbolistes com Cillessen, Murillo, Todibo o Malcom, entre altres.