El València suma onze partits sense perdre

En qüestió de quinze dies a Girona la situació ha canviat com un mitjó. S'ha passat d'encadenar deu jornades de Lliga sense guanyar, col·locar-se a només un punt de les posicions de descens i veure-ho tot no gris, sinó negre, a respirar alleugerits gràcies a una sèrie de 7 punts dels últims 9 possibles. Un cop de timó radical a la dinàmica de l'equip que ha arribat en el millor moment i ha fet que el Girona tornés a eixamplar el coixí respecte els llocs de descens fins als 8 punts actuals. Les ensopegades dels rivals directes han acabat de col·laborar a veure el futur de l'equip aquesta temporada amb un optimisme impensable minuts abans d'enfrontar-se al Reial Madrid al Bernabéu tot just fa un parell de setmanes.

El canvi de sistema, el retrobament de Stuani amb el gol, la seguretat defensiva... han estat diversos els motius que han dut el Girona a deixar de ser l'equip deprimit que s'enfonsava amb les derrotes a Eibar (3-0) i contra l'Osca (0-2) per tornar a ser un bloc compacte al darrere i letal en atac. Les victòries contra Madrid (1-2) i Rayo (0-2) i l'empat contra la Reial Societat (0-0) així ho corroboren. Tanmateix, la feina no està acabada. La salvació, per a Eusebio, rondarà els 42 punts, i al Girona encara li queda camí per fer. La propera estació és diumenge a Montilivi contra un València que arriba llançat. Després de molts dubtes al principi de la temporada, Marcelino García Toral ha aconseguit treure el màxim rendiment als seus homes, que durant aquestes últimes setmanes van com motos. Tant és així, que el València encadena 11 partits de manera consecutiva sense perdre. D'ençà de la derrota a Getafe en el partit d'anada dels quarts de final de la Copa del Rei (1-0), els del Túria no han tornat a perdre. I d'allò, ja en fa una mica (22 de gener). D'ençà d'aquell dia, el València ha signat 6 victòries i 5 empats que l'han conduït a la final de la Copa, als quarts de final de l'Europa League i també han revifat les seves esperances de classificar-se per a la Champions League a la Lliga.

L'eliminatòria contra el Getafe va suposar un punt d'inflexió a la temporada del València. Després de caure al Coliseum, els de Marcelino van golejar el Vila-real a la Lliga (3-0) i, a la tornada, van viure una remuntada màgica contra els madrilenys en un Mestalla ple de gom a gom que va viure una nit inoblidable (3-1). A la Lliga, l'equip va empatar al Camp Nou (2-2), a Leganés (1-1) i a Mestalla contra la Reial (0-0) i l'Espanyol (0-0). Les alegries grosses han arribat a la Copa aconseguint el bitllet per a la final desfent-se del Betis a les semfinals (2-2 a Sevilla i 1-0 a València). A Europa, l'equip xe va eliminar sense problemes el Celtic (0-2 i 1-0). A més a més, en els últims 7 partits, el València només ha encaixat un gol (del Leganés). Un dels culpables del bon rendiment defensiu de l'equip és Facundo Roncaglia. El central argentí fitxat del Celta de Vigo aquest mercat d'hivern ha estat titular els últims cinc partits oferint un rendiment notable.

Dijous abans de venir a Montilivi, el València s'enfrontarà al Krasnodar rus a Mestalla en l'anada dels quarts de final de l'Europa League, on intentarà allargar a la dotzena els partits consecutius sense perdre.