Valery està en el «camí correcte» tot i haver perdut protagonisme

Els 7 minuts que Valery Fernández va jugar al Santiago Bernabéu, el dia que el Girona va signar-hi una històrica victòria, són els seus últims amb la samarreta blanc-i-vermella. Res que hagi de ser estrany per a un jove de només 19 anys que fins fa quatre dies era juvenil. Les necessitats d'una plantilla curta i castigada per les lesions van fer que Eusebio hagués de recórrer als seus serveis. No només un cop, sinó uns quants. Valery ha complert, i de quina manera. Bons minuts i fins i tot un valuós gol al camp de l'Atlètic que va ajudar a classificar-se per als quarts de final de la Copa del Rei. Ara, però, crida l'atenció la seva situació. Un pèl estranya. Habitual a les convocatòries i fins i tot un recurs repetit a l'onze inicial, el jugador ha perdut protagonisme. Just ara, quan es troba a només 45 minuts (si els compleix en un mateix partit) de tenir fitxa professional i ser, a tots els efectes, futbolista del primer equip. Ho farà més aviat que no pas tard (avui té tots els números de jugar la Supercopa de Catalunya contra el Barça), però és evident que el canvi de sistema, passant de jugar amb carrilers a fer-ho amb dos laterals, i el fet que cada cop el cos tècnic compti amb més efectius que han deixat enrere la infermeria, li tanquen la porta. El resultat, no ha estat convocat ni contra la Reial Societat ni tampoc amb el Rayo Vallecano. A tot això, s'ha d'afegir que ja no pot baixar al Peralada. Ha jugat amb el primer equip quinze partits, sense tenir en compte els minuts, i la normativa li impedeix participar amb el filial.

Per tant, i ara què? És molt conscient de tot això Eusebio Sacristán. Confessa que hi ha pensat, que valora l'escenari que ara té al seu davant Valery. I no dubta en aplaudir-lo i elogiar-lo a la sala de premsa. «Estic encantat amb el protagonisme que ha tingut, se l'ha guanyat a base d'un molt bon rendiment», deia ahir, quan el nom del gironí va aparèixer a escena. «Ens ha ajudat molt en un moment de la temporada en què teníem una gran necessitat. De sobre va aparèixer un nano de l'Escala que ens ha vingut molt bé. Li estic agraït i ho valoro molt». Explicava el tècnic que ha parlat amb ell d'això. Que li ha «transmès que continuï treballant». Té coll avall, a més, que «seguirà sent important per a nosaltres fins al final de temporada i confio que durant molt de temps més».

Tot i que és evident que, ara mateix, Raúl García li té guanyada la partida a la banda esquerra i que menys opcions tindrà quan Carles Planas estigui del tot recuperat, Eusebio sempre estarà «content» i també «agraït» de l'aportació de Valery. «Li he dit que continuï com fins ara, perquè està en el camí indicat. Que no hagi vingut amb nosaltres un o dos dies no vol dir que sigui menys vàlid que cap altre company. Ara n'hi ha d'altres que estan jugant. Però el meu missatge per a ell és que continuï treballant. Estic content i l'animo a fer-ho».