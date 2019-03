Douglas juga només un minut i mig abans de marxar lesionat

No tot va sortir rodó per al Girona. La nota negativa del partit d'ahir a Sabadell la va protagonitzar Douglas Luiz. El brasiler, suplent, va sortir després del descans. Era un dels primers canvis d'Eusebio, que va fer saltar a la gespa cinc jugadors alhora. Tots van completar els 45 minuts del segon acte. No pas Douglas. Només se'l va veure un minut i mig al camp. És el que va durar dempeus. Ben aviat va notar que alguna cosa no anava bé i es va deixar caure al damunt de la gespa. Després de llançar-se fora la pilota i de rebre les assistències a la mateixa gespa, va enfilar el camí dels vestidors amb cara de pocs amics. Fa pocs mesos, en un partit de Copa al camp de l'Alabès, Douglas també va durar pocs minuts al camp abans de patir un problema muscular que el va obligar a descansar alguns partits. «És un problema. Esperem que no sigui res i que estigui aviat amb nosaltres. Assumíem el risc i ens ha passat això. És una llàstima. El seu lloc el pot ocupar Pere Pons o també Aleix Garcia», va dir Eusebio.