Eusebio: «Aquesta victòria és una alegria, però no és pas la cirereta del pastís»

Ni guanyant un títol, Eusebio Sacristán es deixa anar i tira d'eufòria. No té cabuda en el seu tarannà. Sí, va parlar d'una «alegria» i va dir estar «content», tot afirmant que el Girona havia «jugat per guanyar». Però li va costar poc mantenir els dos peus a terra. «És una nota molt positiva, però no pas la cirereta del pastís», tot recordant que, ni de bon tros, l'únic objectiu de la temporada és una realitat. «Hem de canviar el xip ben aviat perquè tenim en ment una fita molt important, que passa per concentrar-nos bé per diumenge».

Satisfet, això sí, marxava el tècnic, perquè la final d'ahir, si va servir d'alguna cosa, va ser per «atrapar el nostre millor nivell» i per «consolidar els automatismes» d'un sistema que tot just fa quatre dies que utilitza el Girona. De moment, amb molt bons resultats. A més, alguns jugadors que sortien d'una lesió van tenir minuts. És el cas de Doumbia, Muniesa o Roberts. «Els he vist bé, amb una bona mentalitat. Ens ha servit per donar-los minuts perquè els necessitem a tots des d'ara fins al final de temporada. És lògic que la seva millor versió encara ha d'arribar, però es bo veure'ls amb el grup. Espero que mantinguin aquesta actitud i mentalitat perquè tots són importants». Content a títol individual i també col·lectiu: «Volíem competir bé, seguint la línia dels últims partits, intentant aprofitar una oportunitat que fins ara mai havíem viscut. Ens ha sortit bé».

De la seva banda, Ernesto Valverde va admetre que el Girona s'havia citat amb un equip «més reconeixible» que no pas el seu, un Barça que havia viscut una «bona prova» en comptar amb molts jugadors del filial i d'altres sense gairebé minuts. Un d'ells, el debutant Todibo: «La idea era que acumulés minuts. Estava perdut, com és normal. L'hem canviat perquè li feia mal tot».