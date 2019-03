Douglas Luiz s´estarà un mes de baixa per una nova lesió muscular

El tema de les lesions, sobretot les de caràcter muscular, d'aquesta temporada al Girona acabarà necessitant algun estudi més concret per part del club per veure si, definitivament, és una tema de molt mala sort o hi ha alguna cosa que no s'acaba de fer. Ni Douglas Luiz ni Lozano van poder acabar el partit de dimecres contra el Barça a Sabadell de la Supercopa de Catalunya i ahir es va saber que el migcampista brasiler té una lesió al bíceps femoral de la cama esquerra que el tindrà al voltant de quatre setmanes de baixa. Una desgràcia per al jugador cedit pel Manchester City, just quan Eusebio semblava haver-li trobat la seva posició ideal jugant per davant de la defensa amb el 4-1-4-1 que ha servit perquè el Girona hagi agafat aire en els tres últims partits sumant del 7 dels 9 punts possibles.

Aquesta lesió muscular és la segona, de certa gravetat, que pateix Douglas Luiz aquesta temporada que ja es va lesionar en el partit de Copa contra l'Alabès a Mendizorrotza (31 d'octubre) i no va tornar a jugar fins al 5 de desembre, precisament en la tornada a Montilivi de l'eliminatòria de Copa contra l'equip basc.