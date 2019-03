Invictes a la Lliga, on només han cedit dos empats

El Girona femení mobilitza un centenar de jugadores repartides en cinc equips, tres de futbol 11 i dos de futbol 7. Per a la temporada que ve, segons explica Joan Carles Sánchez, el coordinador, la idea és disposar d'un equip més de formació per aquelles nenes que s'iniciïn. «Aquesta és la tercera temporada que estem integrats al futbol base del Girona i, amb el suport del club i aquesta marca, només podem anar cap amunt», assegura. Quan sent que Mar Vergés i Olga Ortiz admeten que un dels seus somnis és omplir Montilivi amb l'equip competint amb els millors, un somriure se li esbossa: «Estic segur que ho aconseguirem, i no gaire tard, en quatre o cinc anys».

A la banqueta del sènior del Girona femení hi ha Gerard Garrós. Hi va arribar la temporada passada, la primera del renaixement, perquè només en fa dues que es van confeccionar equips de base. «Hem vist néixer juntament amb les jugadores aquest projecte. La metodologia de treball és nova i l'objectiu, l'ascens. L'any passat se'ns va escapar per un gol. En un club amb l'exigència del Girona, acabar la temporada amb un empat i una derrota no va ser suficient». Ara, a falta d'11 jornades per acabar la Lliga, el Girona és líder «però no podem cedir ni un empat». El 14 d'abril, al camp del Cabanes, es jugarà el partit decisiu.

«El nom que portem motiva els rivals, s'agafen el partit amb una il·lusió diferent. I això també ens esperona a nosaltres, ens fa estar més alerta perquè no podem anar a cap camp pensant que guanyarem per l'escut que lluïm», apunta Garrós. Aquest any l'equip no ha perdut cap partit i només ha cedit dos empats, però tot i això no té marge d'error si vol celebrar el salt a Primera.