«El nostre somni és que el Girona femení també ompli Montilivi»

Els 48.121 espectadors que van veure fa algunes setmanes a San Mamés l'Athletic-Atlètic de la Lliga Iberdrola representen el rècord d'assistència a Europa en un partit de futbol femení. L'interès creixent per aquesta disciplina és evident perquè l'Atlètic ja ha col·locat 45.000 localitats per al duel contra el Barça del proper 17 de març al Wanda, decisiu per al títol. Al Girona, que competeix de tu a tu amb aquests equips a l'elit masculina, encara li queda molt camí per recórrer abans que s'hi pugui igualar en futbol femení, que durant uns anys, i això que el 2013 es va quedar a les portes de la Superlliga, havia quedat pràcticament oblidat. Però els primers passos ja s'han fet i en la segona temporada del renaixement, i ben integrades al futbol base del club, amb tot el suport logístic que això comporta, l'objectiu no és cap altre que ascendir a Primera Divisió catalana. Ara el Girona és líder del grup IV de Segona amb un punt de marge sobre el Cabanes. El curs passat el salt de categoria es va escapar per un gol.

«El nostre somni és que el Girona femení també ompli algun dia Montilivi», afirmen dues de les jugadores de l'equip que entrena Gerard Garrós, Mar Vergès i Olga Ortiz, totes dues de 23 anys. No solen perdre's cap partit a l'estadi si no els coincideix amb el seu, on a vegades fins i tot algun aficionat les comença a reconèixer, sobretot des que un dia van projectar un document en què apareixien pel videomarcador. S'entrenen tres dies a la setmana i combinen el futbol amb els estudis. «Has de buscar-te un futur perquè no podrem viure del futbol», diu Olga Ortiz, que un cop acabats els estudis de Física ara fa un màster per ser professora de matemàtiques. Vergés, mentrestant, es forma per ser mestra de Primària. Té clar que «malgrat que ja s'han trencat alguns estereotips sobre el futbol femení, encara hi ha coses per millorar. La concepció que el masculí és professional i el femení, no, ha de canviar», assegura.

L'interès pel futbol els ve de lluny. Ortiz va començar a jugar-hi als 10 anys, al Girona, i també ha passat pel Monells i l'Estartit. Mar Vergés havia practicat abans tennis, funky i natació «però tenia clar que el que jo volia fer era futbol». El seu primer equip va ser el Mont-ràs i tot seguit va anar a l'equip del seu poble, el Palafrugell. Al Girona comparteixen demarcació al mig del camp. L'interès creixent pel futbol femení les porta a il·lusionar-se amb un projecte al Girona tot just incipient que destil·la, això sí, molta ambició. «Abans era impensable veure partits de dones a la televisió i en canvi ara cada cop se'n fan més», diuen. De moment les càmeres encara no apunten a Montilivi, que seguirà fent camí entre els modestos rebent demà el Sant Fost.