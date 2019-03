Eusebio Sacristán: "Tenim molta il·lusió per tornar a guanyar a Montilivi"

"El partit contra el València és important, perquè els tres punts ens permetrien mantenir els resultats de les últimes setmanes. Tenim molta il·lusió per tornar a guanyar a casa i repartir alegries a la nostra afició", ha comentat Eusebio Sacristán, que recupera Bounou i Juanpe però no tindrà Douglas Luiz, lesionat a la Supercopa de Catalunya.

"Estem en una situació on l'equip està funcionant bé i els jugadors tenen un rendiment òptim. Això és molt bo per a tothom, i ara em toca decidir qui juga d'inici i qui no. La nostra idea és mantenir aquesta línia i valorem molt tot el que s'ha fet fins ara. Estic molt content, perquè jugui qui jugui serà bo per al col·lectiu", ha finalitzat.