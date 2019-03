El Girona pot reinscriure Mojica abans que acabi la temporada

Johan Mojica era una de les grans esperances del Girona aquesta temporada. El colombià encetava el seu tercer curs a Montilivi, ja com a jugador gironí després que el club hagués pagat 5 milions al Rayo, i ho feia revaloritzat gràcies al bon Mundial que havia fet a Rússia. Una lesió a l'estiu al camp del Reus va estroncar-li la pretemporada i també un possible traspàs. Un cop recuperat, Mojica va reaparèixer en un amistós a mitjans d'octubre a Peralada contra el Tolosa però al cap d'un parell dies es va trencar els lligaments creuats del genoll. Una lesió que li suposava dir pràcticament adeu a la temporada i passar-se un any en blanc.

Cinc mesos després, el colombià comença a veure la llum al final del túnel. Ahir mateix, el club publicava un vídeo a les xarxes socials que se'l veia córrer i fer exercicis amb pilota a les instal·lacions de La Vinya. En aquest sentit, Mojica explicava aquesta setmana en una entrevista a Esports Cope que confiava poder jugar algun partit abans no s'acabi aquesta temporada. Al mateix temps i malgrat tenir-ho en «un segon pla», no tancava la porta a una possible convocatòria per a la Copa Amèrica amb Colòmbia.

Perquè això sigui possible caldrà veure com evoluciona Mojica les properes setmanes. En cas que el colombià rebi l'alta mèdica abans d'acabar el curs, com tot sembla indicar, Mojica, Eusebio Sacristán podria diposar d'ell si ho creiés oportú per als últims partits de Lliga. Federativament, un cop transcorregut el termini de lesió de llarga durada (5 mesos), el Girona pot inscriure'l si, com és el cas, disposa de fitxes lliures. Cal recordar que Mojica va ser donat de baixa federativa al novembre quan el Girona va demanar a la Lliga un permís per fitxar-li un substitut, que al final no es va concretar. Tot i això, perquè Mojica pugui tornar a ser inscrit ara caldrà primer que el club retiri la fitxa de jugador alineable pel primer equip a Paik. El coreà és va quedar la llicència d'extracomunitari que havia deixat lliure Mojica. Ara, si el colombià fos reinscrit, Paik, que ha jugat 5 partits amb el primer equip, tornaria automàticament al Peralada i ja no podria pujar més amb el Girona. La Lliga només permet tres extracomunitàries per plantilla i les altres dues places són de Douglas Luiz i el Choco Lozano.