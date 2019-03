L'expedició del València ha aterrat aquest vespre a l'aeroport de Vilobí d'Onyar on ha estat rebut per uns quants seguidors, que han tingut l'ocasió de fotografiar-se amb els jugadors.

El conjunt del Túria s'enfronta demà al Girona a Montilivi (1/4 de 5). Entre els jugadors desplaçats a Girona no hi és l'exblanc-i-vermell, Rubén Sobrino, descartat per motius tècnics.