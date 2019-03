El «virus FIFA» pot deixar afeblit el Girona per rebre l'Athletic Club

Benvinguda Primera Divisió, que ha dut equips i futbolistes de màxim nivell a Montilivi, a part d'ajudar a fer créixer el club en l'aspecte social, esportiu i econòmic. Tot i que també té els seus inconvenients, com tot en aquesta vida. Comptar amb millors jugadors fa que, de tant en tant, existeixi el risc de perdre'n algun per disputar partits internacionals de seleccions. Una rara avis a Segona A, però que comença a ser habitual a l'elit. Si això se suma als estrambòtics horaris que té la Lliga espanyola, fa que es pugui produir una situació com la que és a punt de viure el Girona. Vist en perspectiva, encara amb alguna setmana de marge, el temut «virus FIFA» pot jugar una mala passada a l'equip d'Eusebio Sacristán. Abans de tancar el mes, el divendres 29, per l'estadi passarà l'Athletic, un rival directe ara mateix a la classificació. Un matx que els gironins podrien afrontar amb la plantilla minvada. No pas per les lesions, que també és possible veient l'historial d'aquesta temporada, sinó perquè alguns jugadors hi podrien arribar ben justos de forma, amb un munt de quilòmetres a les cames. I està clar que, passi el que passi contra el València demà i la setmana vinent a Leganés, la permanència encara no estarà ni de bon tros assegurada.

Anem a pams. El dissabte 16 de març el Girona visita Butarque. Després, li tocarà descansar durant gairebé dues setmanes. Hi ha la primera aturada del 2019 provocada pels compromisos internacionals. Moment per carregar piles a Montilivi i perquè algun dels jugadors de la plantilla hagi de fer les maletes. Qui segur marxarà és Cristhian Stuani. Un habitual. Uruguai l'ha citat per disputar la China Cup. Viatge maratonià cap al gegant asiàtic i dos partits. El dia 22, contra l'Uzbekistan i el dilluns 25, davant Tailàndia o la selecció amfitriona. El problema és que el Girona torna a l'acció el divendres següent, dia 29, rebent l'Athletic a Montilivi. Stuani haurà arribat, però amb un desgast físic evident. Caldrà veure en quines condicions arriba. Pocs mesos enrere, va tornar tocat d'un d'aquests periples i no va ser titular a Anoeta, abans de perdre's algun partit per lesió.

Encara no hi ha llista oficial, però Yassine Bounou té molts números de ser citat amb el Marroc. El porter és un habitual en les convocatòries d'Hervé Renard i fa la pinta que la propera no serà una excepció. No haurà de viatjar fins la Xina, però sí a Malawi. Serà el rival de la sisena i última jornada de la ronda classificatòria per a la Copa d'Àfrica d'aquest proper mes de juny. El matx, el dia 23. Tres dies després, el 26, amistós a Tànger contra l'Argentina. També Bounou arribarà a temps i no haurà de recórrer tants quilòmetres, però també li espera un desplaçament important amb el seu consegüent desgast. També el Choco Lozano podria viatjar amb Hondures, sempre que Fabián Coito l'inclogui en la llista de seleccionats. En el seu cas, seria difícil que arribés per enfrontar-se a l'Athletic perquè el combinat centreamericà jugarà el dia 27 contra l'Equador als Estats Units. De la seva banda, Bernardo Espinosa també té alguna opció d'estrenar-se amb Colòmbia. Fa quatre dies, en un mitjà local, el central del Girona deia això: «Sempre he tingut il·lusió d'estar amb la selecció. Mai he debutat però el somni continua intacte». Els colombians juguen el dia 22 al Japó i el 26 a Corea del Sud, per la qual cosa si acaba viatjant, també arribarà ben just.

A tots ells, cal afegir-hi Àlex Granell, Marc Muniesa i Pere Pons. Cap d'ells s'haurà de desplaçar, però apunten al Catalunya-Veneçuela del dilluns 25, precisament, a l'estadi de Montilivi.