El Girona és l'equip de Primera que més temps fa que no guanya a casa

El Girona, amb 12 punts i empatat amb el Vila-real i el Valladolid, és el pitjor local de la categoria. Només dues victòries dels d'Eusebio a Montilivi en 13 partits: contra el Celta, el 17 de setembre, per 3 a 2; i davant del Rayo Vallecano, el 27 d'octubre, per 2 a 1. Des d'aquell dia, els blanc-i-vermells no han estat capaços de sumar cap victòria al costat de la seva afició. Ho van fer a la Copa, el 5 de desembre, en la remuntada contra l'Alabès (2-1); però a la Lliga els gironins ja acumulen set partits sense guanyar, en què només han sumat tres punts amb els empats amb el Getafe i l'Alabès (1-1) i la Reial Societat (0-0). La resta de partits han acabat en derrota: 0-2 amb el Barça i l'Osca, en una patacada psicològica que, afortunadament, ja ha quedat oblidada. En la fascinant aventura a la Copa, a més, el Girona va treure un empat contra l'Atlètic (1-1), però va caure eliminat contra el Madrid (1-3).