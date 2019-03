«No pensem en res més que en el que depèn de nosaltres»

El 3 de novembre del 2018, un gol de Pere Pons va donar una de les victòries amb més prestigi de la brillant trajectòria del Girona a la Primera Divisió. Aquella nit, el de Sant Martí Vell va fer emmudir Mestalla (0-1), que va viure amb impotència la sublim actuació de Bounou. «El partit d'avui serà diferent del de la primera volta, els dos equips hem canviat molt. Ells estan confiats i contents perquè estan vius a les tres competicions, porten moltes jornades sense perdre. Ens enfrontarem a jugadors amb experiència i a una plantilla on es poden fer rotacions sense que el col·lectiu ho acusi. Hem de pensar en nosaltres mateixos, hem d'aprofitar i volem aprofitar aquest moment. Atacar bé serà clau, i l'afició ens ha de donar suport. Queda molt camí per fer, i els necessitem al nostre costat. Si estem junts, segur que tot anirà bé», argumentava Eusebio Sacristán, que recupera el porter marroquí després de ser baixa en la victòria a Vallecas. També hi serà Juanpe. «Estem en una situació en què l'equip està funcionant bé i els jugadors tenen un rendiment òptim. Això és molt bo per a tothom, i ara em toca decidir qui juga d'inici i qui no. La nostra idea és mantenir aquesta línia i valorem molt tot el que s'ha fet fins ara. Estic molt content, perquè jugui qui jugui serà bo per al Girona».

Els set punts sumats dels últims nou, han permès que els blanc-i-vermells tinguin un coixí de vuit punts respecte al divuitè classificat. Eusebio, però, no se'n refia: «Hem aconseguit bons resultats, i el nostre joc ha estat bo però no servirà de res si ens deixem anar. Això serà molt llarg i hem de mantenir el to, sabent que serà difícil i que la competició és molt igualada. Hem ensenyat les nostres virtuts i hem sabut fer un gir a la situació, i això s'ha de consolidar i cuidar perquè encara no hi ha res fet», va dir Eusebio, que continua centrant els esforços a mirar d'aconseguir la salvació com més aviat millor. «No pensem en res més que en allò que depèn de nosaltres, volem fer un bon partit: jugar amb ritme i intensitat. També amb paciència, perquè haurem de saber on són els espais. No hem d'atacar de manera directa perquè ells es troben bé al darrere, amb una defensa solida. Hem d'estar tranquils, és cert que han competit entre setmana i ens pot anar bé, però només ens anirà bé si fem la nostra feina i els desgastem. El València porta una dinàmica molt bona, és a la final de Copa, i psicològicament se sent fort. Però els punts són importants, i nosaltres desitgem fer passos endavant pel nostre objectiu».

Montilivi no sap què és guanyar des de finals d'octubre, coincidint amb el partit contra el Rayo. «No crec que hi hagi, segons el meu punt de vista, gaire diferència entre jugar a casa que fer-ho a fora. És cert que durant bona part del curs els resultats no ens han acompanyat, però últimament hem jugat bé a Montilivi, com contra la Reial Societat, on vam fer mèrits per guanyar. No vull pensar que ens comportem d'una manera diferent a un lloc o un altre, i confiem en la nostra progressió». Les víctimes del Girona en les últimes setmanes han estat el Madrid, la Reial Societat i el Rayo. Ho serà també el València? «Els tres punts ens permetrien mantenir els resultats de les últimes setmanes. Tenim molta il·lusió per tornar a guanyar a casa i repartir alegries a la nostra afició».