Un rival temible a Montilivi

El València té un bagatge immillorable en les seves visites a Montilivi: en dos partits, ha aconseguit dues victòries i no hi ha encaixat cap gol. Uns registres molt diferents dels assolits a Vista Alegre, on el Girona mai va perdre en els dos duels contra el conjunt valencianista, lligant un triomf i un empat. En total, els quatre Girona-València que hi ha hagut al llarg de la història s'han repartit de la següent manera: 1 victòria del Girona, 1 empat i 2 victòries del València.

En l'únic partit jugat a Montilivi amb tots dos equips jugant a Primera Divisió, disputat el 12 de maig del 2018, el València va guanyar gràcies a un gol de Vietto (0-1). Aquell dia ningú ho sabia, però aquell Girona-València va ser el darrer partit de Pablo Machín entrenant els blanc-i-vermells al costat de la seva afició. Maffeo va marxar, entre llàgrimes, quan va ser substituït. I Olunga també es va acomiadar de l'afició. Com Eloi Amagat, que mai oblidarà la festassa un cop acabats els noranta minuts.

El 1979, en la tercera ronda de la Copa del Rei, el València va guanyar 0-2 a l'anada en el seu primer desplaçament a Montilivi. Abans, a Vista Alegre, l'any 1937, el Girona l'havia rebut dues vegades: a la Lliga del Mediterrani va guanyar 4-0 i a la Copa d'Espanya va empatar a 1.



Sense Sobrino

Rubén Sobrino no s'enfrontarà avui per quarta vegada aquesta temporada al Girona perquè Marcelino no va convocar el davanter manxec per decisió tècnica. Sobrino va jugar a Montilivi cedit pel Manchester City durant la temporada 2015-16, la del frustrat ascens contra l'Osasuna, la de les maleïdes lesions que li van impedir brillar del tot vestint la samarreta blanc-i-vermella. Un cop acabada la cessió, Sobrino va fer les maletes cap a Mendizorrotza, que aquell estiu veia com tornava a Primera. El primer any, també a préstec. I l'estiu del 2017, l'Alabès el va fitxar per quatre temporades, per un cost aproximat de dos milions d'euros. Aquest hivern, però, el València va picar a la seva porta amb una oferta irrebutjable per a l'Alabès: cinc milions d'euros, el 20% dels quals -un milió- van anar a parar a les butxaques del City, tal com van acordar els anglesos i bascos durant el 2017. Sobrino va signar fins el 2022 i té una clàusula de rescissió de 25 milions d'euros. El City, al 2015, havia pagat 550.000 euros pels seus drets, compartits a parts iguals amb la Ponferradina i el Reial Madrid –275.000 euros cadascun. Sobrino va jugar un total de 885 minuts amb el Girona, repartits en 14 partits –entre Lliga i play-off– i va marcar dos gols.