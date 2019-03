Toca una alegria a l'estadi per confirmar la reacció

Després d'uns mesos de molts núvols que amenaçaven amb un terrabastall dels grossos, el sol torna a sortir a Montilivi. El Girona somriu. És un altre d'ençà de la victòria al Santiago Bernabéu contra el Reial Madrid (1-2) que va suposar la millor medicina per als mals d'un equip que estava en una perillosíssima caiguda lliure. A aquell triomf, el va seguir un empat sense gols a Montilivi contra la Reial Societat (0-0), que l'equip va fer bo a Vallecas amb un altre triomf a domicili, d'allò més valuós, en l'última jornada (0-2). Per acabar de confirmar la reacció, l'equip va adjudicar-se dimecres la Supercopa de Catalunya contra el Barça a Sabadell. Un títol que confirmava el bon moment tant esportiu com anímic del Girona. Els homes d'Eusebio, tanmateix, ni volen ni es poden quedar aquí. No hi ha res fet. De camí cap a l'objectiu en queda encara força per fer. Avui l'equip té una oportunitat per acostar-s'hi en la visita del València a l'estadi. Un resultat positiu acabaria amb la mala ratxa a l'estadi i acostaria encara més el Girona a la permanència. Un partit, sens dubte, d'allò més complicat tant per l'entitat del rival com per l'estat de forma amb què arriben els del Túria. I és que si el Girona arriba al partit amb una bona ratxa de 7 punts dels últims 9, els valencians arriben a Montilivi com un coet després d'encadenar 13 partits sense perdre.

Eusebio perd per avui Douglas Luiz, una peça que en aquestes últimes tres jornades havia fet un pas endavant com a pivot defensiu. El brasiler es va trencar a Sabadell i estarà a la vora d'un mes fora de combat. La nota positiva són les recuperacions de Bounou i de Juanpe, que són les dues novetats d'una convocatòria en què no hi són ni Carles Planas ni Valery Fernández, descartats per decisió tècnica a més a més del lesionats de llarga durada Mojica i Aday. Aleix García es perfila com el recanvi al mig del camp de Douglas Luiz, fet que comportarà que entre ell, Pere Pons i Granell es reparteixin el mig del camp amb la incògnita de saber qui serà el pivot. No és de preveure que Eusebio faci gaires canvis més a l'onze que va guanyar a Vallecas divendres passat. Això sí, caldrà veure si Ramalho està en condicions després d'acabar el partit tocat. En cas que no estigués bé, Pedro Porro actuaria al lateral dret. Bernardo i Alcalá es mantindran a l'eix tenint en compte que Juanpe acaba de sortir d'una lesió. De la seva banda, Raúl García s'ha fet l'amo del lateral esquerre. Les bandes del mig del camp seran per a Borja García i Portu mentre que tot el pes ofensiu recaurà una setmana més en Stuani. L'uruguaià va ser decisiu a Madrid contra el Rayo i també dimecres a Sabadell en transformar el penal que va donar el títol.

Aturar Rodrigo Moreno serà una de les claus del partit. El davanter internacional està en estat de gràcia i és, sens dubte, el jugador més perillós del València. Al seu costat hi seran d'altres cracs com Gameiro, Soler, Parejo, Cherishev o Kondogbia. El central argentí Garay és l'única baixa per lesió mentre que Marcelino García Toral ha deixat fora de la llista Lato, Kang In i l'exgironí Rubén Sobrino.