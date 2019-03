El València dona per fet a twitter que guanyarà a Girona

El València dona per fet que guanyarà aquesta tarda al Girona en el partit que enfrontarà els dos equips a Montilivi (16.15h). Almenys això és el que es desprèn d'un missatge publicat ahir al vespre a la xarxa social twitter, just quan l'equip agafava l'avió rumb a Vilobí. "Volem cap a Girona. apunteu-ho! A la tornada seran tres punts més a l'expedició", assegura el text, acompanyat per una emoticona picant l'ullet.



El tuit va acompanyat per cinc respostes de seguidors que animen l'equip. En 15 hores que fa que s'ha publicat ha tingut també 10 retuits i 101 agradaments. Curiosament en el partit de la primera volta la victòria va ser pel Girona (0-1) gràcies a un gol de Pere Pons.





?? Volamos hacia Girona con @bthetravelbrand ??



¡Apuntad! A la vuelta serán 3 puntos más en la expedición ??#GironaValencia pic.twitter.com/11ydv9RCOZ — Valencia CF ???? (@valenciacf) 9 de marzo de 2019