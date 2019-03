El Girona viu sis punts per sobre d'un descens que ara ocupa el Celta d'Escribá

El Girona veu com el seu avantatge respecte al descens disminueix dos punts: la derrota contra el València i la victòria del Vila-real al Ciutat de València contra el Llevant va propiciar una carambola que va enviar el Celta, que havia perdut al migdia contra el Betis, de ple a la divuitena posició. Malgrat tot, els blanc-i-vermells poden respirar tranquils, perquè entre tots dos conjunts hi ha tres equips més implicats: el mateix conjunt groguet, el Valladolid i el Llevant. El Girona ha acabat la jornada en la catorzena posició.

Abans de l'aturada de seleccions, la setmana que ve tornarà a estar marcada pels importants duels de la part baixa de la classificació. D'aquí a finals de temporada, serà un no parar. El Girona viatja a Butarque, per enfrontar-se al Leganés dissabte a les 20.45 hores. El dia abans, el divendres, el Llevant haurà obert la jornada 28 amb el seu desplaçament a Anoeta per jugar contra la Reial Societat (21.00).

El mateix dissabte que els d'Eusebio intentaran seguir amb la seva bona sintonia quan juguen a Madrid, l'Osca rep l'Alabès a les 13 hores; el Celta visita el Santiago Bernabéu per intentar plantar-li cara al Reial Madrid a les 16.15 hores. Diumenge, serà el torn del Valladolid, que juga a Ipurua contra l'Eibar (12 hores); i un duel directe que deixarà al seu perdedor amb una ferida difícil de curar tenint en compte que no hi haurà competició en dues setmanes: Vila-real-Rayo a les 18.30 hores.