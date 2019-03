«Ens hem exposat massa i ens ha faltat serenor»

Comença a no sorprendre que Eusebio Sacristán entoni el mea culpa en roda de premsa. El d'ahir no va ser el primer cop, ni tampoc el segon, que ho fa des que entrena el Girona. Al camp del Betis, al gener, va atribuir-se certa responsabilitat en l'absurd penal que Douglas va cometre en l'últim minut. A Eibar, després del dolorós 3-0 per inaugurar el febrer, tres quarts del mateix. «El missatge que he pogut transmetre als jugadors potser no ha estat l'adequat», deia en aquella ocasió. I ara, un mes més tard, tornem-hi. Perquè per al tècnic, si els tres punts volaven de Montilivi era, en gran mesura, per les seves decisions. A l'hora de fer els canvis i també en donar les instruccions en els minuts decisius. «Fent una reflexió, el primer que em ve al cap és que no he sigut capaç de transmetre als jugadors que havíem de conduir el partit des de la tranquil·litat», va admetre.

No es va quedar pas aquí. Ahir, abatut i alhora resignat, va optar per ser l'ase dels cops i flagelar-se davant la premsa. Sense passar-se, però volent desviar l'atenció cap a ell i no pas en direcció als seus futbolistes. «El primer que ha de tenir tranquil·litat en moments així soc jo i fer les correcions oportunes per estar més equilibrats. Les decisions que hem pres han sigut condicionades perquè hem vist l'oportunitat de guanyar. Ens vèiem forts. Però no només s'ha de fer amb el cor, sinó també amb el cap, i crec que ens ha faltat serenor». N'hi havia més. «Els canvis ens han permès anar més decidits pel partit, però també més exposats», tot explicant per què havia decidit fer entrar homes com Pedro Porro, Doumbia i Patrick Roberts. «Això ens ha servit per empatar, tot i que quan havíem de recuperar la calma ens ha faltat canviar el xip». També, toc d'atenció per als jugadors. «Ells també han d'aprendre que quan es produeix una situació així s'ha de saber portar amb més maduresa».

Per tant, dit tot això, dues coses. Una reflexió d'Eusebio. Una valoració general. «Ha sigut dur. Hem fet un gran esforç i fa mal perdre d'aquesta manera. El futbol i la vida són així. Ens toca assimilar-ho, aprendre dels errors. Em queda la sensació que ho hem intentat amb ímpetu fins al final, però ens ha faltat tenir més tranquil·litat i control per evitar el que ha passat. Ens hem exposat massa. El càstig és gran i toca aprendre i analitzar què ha passat». Després, una observació de cara al futur. Repetiria les seves decisions el tècnic si es torna a produir un escenari igual? «Intentaria tenir més equilibri. Estic convençut que miraria de transmetre més missatges de calma i de tranquil·litat. No s'ha d'atacar amb tothom, algú s'ha de quedar al darrere».



La mala ratxa a Montilivi

A banda de culpar-se, Eusebio també va tenir temps per intentar trobar una resposta a la nefasta inèrcia de resultats del Girona al seu estadi. «No crec que hi hagi cap factor que faci que els resultats siguin millors a fora que no pas a casa. Almenys, que entenem que es pugui controlar. Crec que hem fet bons partits com a local que no hem guanyat, com també ens ha passat a fora. Si hi ha alguna cosa, ho revisarem i buscarem una solució», deia. També va parlar de l'absència de Douglas. «Ens aportava més equilibri, mentre que a en Pere (Pons) li agrada més ajudar, anar de costat a costat i saltar a la pressió. Ha complert, com fa sempre. Veurem, fins que no torni Douglas, com equilibrem el mig».