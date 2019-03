Una maledicció persegueix el Girona quan juga a Montilivi

L'idil·li entre el Girona i els seus aficionats no acaba de funcionar. Perquè tot i l'exhibició sentimental viscuda ahir entre l'equip i la graderia, els d'Eusebio porten una dinàmica molt preocupant que el fa ser el pitjor cuer de la categoria, amb només dotze punts i dues victòries aquesta temporada: contra el Celta (3-2) i el Rayo Vallecano (2-1); aquesta última, a finals d'octubre. Han passat gairebé quatre mesos i mig.

Si s'amplia la mirada als darrers dinou partits jugats pel Girona a Montilivi, no hi ha més triomfs que els esmentats. En la resta de duels, els blanc-i-vermells han empatat set vegades i han perdut deu partits. Tot va començar a canviar ara fa un any, coincidint amb la victòria contra el Deportivo (2-0), la que va arribar a ser la sisena consecutiva a l'estadi. Des d'allà, sembla que el persegueixi una maledicció que contra el València va ser més cruel que mai, perquè com a mínim semblava tenir un punt a la butxaca.

Els dinous partits estan repartits entre Pablo Machín -cinc- i Eusebio Sacristán -catorze-. Amb el sorià, el Girona va empatar contra el Llevant (1-1) i va perdre consecutivament, en plena lluita per Europa, davant el Betis (0-1), l'Espanyol (0-2), l'Eibar (1-4) i el València (0-1). Amb el val·lisoletà, el Girona ha empatat amb el Valladolid, el Leganés, la Reial Societat (0-0), l'Atlètic, el Getafe i l'Alabès (1-1); mentre que ha perdut amb el Madrid (1-4), el Betis (0-1), l'Eibar i el València (2-3), el Barça i l'Osca (0-2). Comptant des del triomf contra el Rayo, el Girona només ha lligat quatre dels darrers vint-i-quatre punts. Sort que somriuen a domicili.

259 minuts sense encaixar

El Girona, que no rebia cap gol des de l'aconseguit per Casemiro al minut 25 del partit al Bernabéu, va deixar la seva marca en 259 minuts, després que Guedes superés Bounou al minut 14. Els dos zeros consecutius contra la Reial Societat i el Rayo Vallecano -tres incloent la Supercopa de Catalunya en la victòria contra el Barça- feien que el Girona tingués el seu sostre d'imbatibilitat a Primera Divisió a tocar, fixat en 295 minuts. Així doncs, el conjunt d'Eusebio Sacristán es va quedar a 37 minuts de superar una marca assolida durant la temporada passada, entre les jornades 25 i la 29, amb tres zeros seguits.