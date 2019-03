Xavi Agustí: «Bounou hauria d'haver fet falta, l'haurien expulsat però el Girona no hauria perdut»

Xavi Agustí no es deixa veure gaire sovint per l'estadi de Montilivi i trigarà a tornar-hi després de marxar-ne diumenge amb la mateixa emprenyada que la resta d'aficionats del Girona en veure com Ferran Torres marcava el 2-3 pel València en el minut 90. «No hi tornaré a anar fins que l'equip ja estigui salvat, que segur que se salvarà, perquè no vull patir tant», explicava ahir el veterà exentrenador banyolí que des de l'ascens dels gironins a Primera Divisió havia «vist dos o tres partits aquí a Montilivi i sempre havíem empatat, pensava que aquest cop els veuria guanyar però entre el porter i l'entrenador van acabar perdent un partit que no pots perdre mai jugant amb un de mes».

Xavi Agustí no va veure jugar gens malament el Girona, «van fer un bon partit», però encara ahir continuava gairebé sense entendre què havia fet Bounou en la jugada del 2-3 de Ferran Torres. «Hauria d'haver fet falta al jugador del València, a ell l'haurien expulsat però el Girona no hauria pas perdut el partit perquè de faltes des de fora de l'àrea en fan una de cada trenta; però en canvi es va deixar driblar i després a porta buida el davanter marca segur», apuntava ahir un Agustí que també era de l'opinió que el porter marroquí del Girona podria haver fet alguna cosa més l'1-2 marcat per Dani Parejo en un xut des de fora l'àrea.

En qualsevol cas, Xavi Agustí no té dubtes que el Girona aconseguirà la permanència i el curs vinent encetarà la seva tercera temporada a Primera Divisió. «Després de la victòria a Vallecas ho tenen bé, veig equips en pitjor situació i no crec que tinguin gaires problemes per salvar-se; en Geli és una persona que ha tingut sort en el món del futbol i aquest cop això també li sortirà bé».