Gerard confirma que Granell jugarà el Catalunya-Veneçuela

El seleccionador català Gerard López ha confirmat aquest migdia, en la presentació al saló de descans del Teatre Municipal de l'amistós Catalunya-Veneçuela, que un dels convocats serà el migcampista del Girona, Àlex Granell. El partit es jugarà el dilluns 25 de març a les 9 de la nit a Montilivi i es podrà veure en directe per TV3.

La llista de convocats es donarà el dia 20 però Gerard ja ha avançat que Granell hi serà. "Tindrem un equip molt competitiu, hi ha molts jugadors per triar", ha assegurat. Per primer cop el partit internacional de Catalunya cau en una data FIFA. A la llista de convocats és molt probable que també hi siguin Pere Pons i Muniesa.

Les entrades es posaran a la venda demà al preu únic de 10 euros, 5 pels socis del Girona. Montilivi ja va acollir el 2016 un Catalunya-Tuníssia, fins ara la darrera aparició internacional del combinat català. El repte de la Federació Catalana és omplir les 14.500 localitats que té ara el recinte gironí.