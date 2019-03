El Marroc convoca Bounou, que s'uneix a Stuani i Paik en l'èxode dels internacionals

A cada partit, l'objectiu principal és guanyar. Si pot ser competint durant els 90 minuts i oferint una bona imatge, millor. Però si els tres punts acaben al sac, encara que les sensacions no siguin les esperades, també són benvinguts. Per tant, encara que queda temps, el matx contra l'Athletic Club del divendres 29 d'aquest mes a Montilivi el Girona l'encararà com sempre. Amb ganes de guanyar-lo. Ara bé, també és cert que l'equip hi pot arribar amb més o menys urgències, tot depenent del que faci aquest dissabte a Leganés. Es ve de perdre 2-3 amb el València. El descens continua a certa distància, sis punts. Ara bé, puntuar a Butarque seria interessant, sobretot tenint en compte que després la competició s'atura i no hi haurà futbol durant un parell de setmanes. Encarar aquest parèntesi tot veient el got mig ple serà molt millor que no pas fer-ho venint de dues ensopegades consecutives. Sigui com sigui, el duel amb l'Athletic pot ser clau per recuperar sensacions a Montilivi. Quin és el problema? Que per aquesta cita, l'última del mes de març, Eusebio no només haurà de tenir en compte el rival, sinó també el virus FIFA. Fins fa quatre dies, només Cristhian Stuani tenia el bitllet assegurat per recórrer mig món. Ara s'hi han sumat un parell més d'efectius: Paik Seung-ho i Yassine Bounou.

El Marroc l'ha tingut en compte per a la seva llista de convocats més recent. Bounou és un dels noms que hi apareix. Per tant, li tocarà fer les maletes. Participi més o menys, el primer viatge el durà fins a Malawi, al sud del continent africà. Allà, els d'Hervé Renard juguen l'última jornada de les eliminatòries per a la Copa d'Àfrica, que es disputa en pocs mesos. El matx, el divendres dia 22. Després, viatge de tornada per preparar l'amistós del dimarts 26 contra l'Argentina a Tànger. L'endemà dimecres està previst que Bounou torni cap a Girona, però podria no entrenar fins el dijous, tenint en compte la fatiga. Per tant, només tindria un màxim de dos dies per carregar piles de cara al duel amb l'Athletic.

Pitjor ho tindrà Cristhian Stuani, que marxarà concentrat amb l'Uruguai fins a la Xina, on el seu equip hi disputarà dos partits. L'últim, el dia 25. A la proximitat de dates se li ha de sumar la quilometrada que haurà de fer el pitxitxi blanc-i-vermell. Si fa no fa, la mateixa distància que Paik Seong-hu. Viurà la seva primera convocatòria amb l'absoluta de Corea del Sud i jugarà al seu país. D'això se n'escapa Bernardo Espinosa (no ha entrat a la llista de Colòmbia) i falta per saber si el Choco Lozano és inclòs a la primera llista de Fabián Coito al capdavant d'Honduras. El viatge també és dels que imposen perquè l'amistós contra l'Equador és als Estats Units, a Nova York.

El Peralada, el filial, també té la seva quota d'internacionals. Nahuel Ferraresi està citat per Veneçuela (per jugar contra l'Argentina i Catalunya), mentre que Geòrgia sub-21 ha cridat Giorgi (amistosos contra Eslovènia i Israel).