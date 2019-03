«Fer comptes o mirar el calendari seria un error»

Ni Bernardo Espinosa ni cap dels seus companys vol mirar més enllà del partit de dissabte a Leganés. El colombià és conscient que el matx a Butarque és ara per ara «el més important» de la temporada i és del parer que no s'ha de mirar el calendari ni fer gaires càlculs. «La competició és molt renyida i fer números o mirar més enllà seria un error. Estem centrats en el partit a Leganés, que és un partit importantíssim perquè després ve l'aturada i volem reenganxar-nos a la bona dinàmica que dúiem. A més a més, es tracta d'un rival directe que tenim a prop i podríem escalar llocs», deia ahir al migdia Bernardo al final de l'entrenament a La Vinya.

En aquesta mateixa línia, el central assegurava que encara que l'equip guanyi a Leganés no estarà tranquil fins que «arribem als 40 o més punts». «La salvació serà una disputa diària fins a l'última jornada. Guanyar dissabte suposaria acostar-se a l'objectiu, però no pas definitiu».

Bernardo s'ha hagut d'adaptar les últimes jornades al nou sistema que ha plantejat Eusebio, amb una defensa de quatre (4-1-4-1). Per a l'ex del Middlesbrough, no obstant això, no suposa cap problema. Gairebé al contrari. «Cada dia cal treballar-ho, perquè després de tant de temps jugant d'una manera... La majoria de jugadors, tot i això, hem jugat més temps amb defensa de 4 que no pas de 3. Això és símptoma que és més fàcil recuperar aquesta feina. Estem intentant desenvolupar les idees que el míster ens intenta aplicar», explicava. El canvi de sistema ha donat fruits a un Girona que havia entrat en un espiral negatiu que feia molt mala pinta. «Quan s'enllacen jornades guanyant o sense encaixar, significa que el col·lectiu millora. Cal mantenir aquest llistó. Independentment del sistema, qui posa el nivell és tot l'equip», deia.

D'altra banda, diumenge contra el València, Bernardo va celebrar el seu partit número 100 a Primera Divisió. Amb el Girona n'ha disputat 58. La resta han estat amb el Racing de Santander (25), Sporting de Gijón (16) i Sevilla (1).