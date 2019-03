El Girona prepara amb optimisme la visita de dissabte al Leganés

La plantilla del Girona s'ha entrenat aquest matí a La Vinya per preparar amb optimisme la visita de dissabte al camp del Leganés. El rival recuperarà diversos jugadors que s'havien perdut el darrer partit contra l'Atlètic per diversos motius: Cuéllar, complerta una sanció, rellevarà Lunin sota els pals i també tornen Siovas, Recio i Óscar Rodríguez. Mentretant Pellegrino resta a l'espera de saber si podrà disposar dels futbolistes tocats Bustinza, Jonathan Silva i el propi Siovas.

Eusebio farà avui la convocatòria i la roda de premsa prèvia. En principi les úniques baixes serien els lesionats Aday, Mojica i Douglas Luiz, i un Raúl García Carnero que no pot jugar a Leganés per la clàusula de la por. Aquesta circumstància pot obrir la porta a Valery per tornar, almenys, a una llista.

Per altra banda el davanter Choco Lozano s'incorporarà a la selecció d'Hondures aprofitant l'aturada de la Lliga de l'altre cap de setmana. El combinat de Fabian Coito s'enfrontarà a l'Equador el 27 de març en el Red Bull Arena de New Jersey. D'altres futbolistes seleccionats són Bounou (Marroc), Stuani (Uruguai) i Paik (Corea), a banda de Granell (Catalunya), confirmat per Gerard per disputar a Montilivi l'amistós contra Veneçuela on també hi podrien ser Pere Pons i Muniesa.