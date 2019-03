El Leganés vetarà l'entrada d'estelades i cartells 'polítics' al camp en el partit contra el Girona

El Girona ha enviat un correu electrònic als socis que han comprat entrades per animar el seu equip a l'estadi del Leganés aquest diumenge en la qual els adverteix sobre les banderes, pancartes o altres elements d'animació que vulguin dur al partit. El club ha informat que ha venut un total de 37 entrades i que la resta viatjaran pel seu compte. En el correu, assegura que el departament de seguretat del CD Leganés no deixarà entrar pancartes o altres objectes visibles de menys de 2x3 si abans no han rebut una autorització prèvia. Per això, el Girona demana que els socis envïin una imatge de les banderes i cartells que volen dur al partit, advertint-los que l'equip madrileny no tolerarà "cap element d'animació de caire polític".



El partit Leganés-Girona es juga aquest dissabte al vespre a Butarque. Hores abans de l'enfrontament, a Madrid s'ha convocat una manifestació per protestar contra el judici als líders independentistes a la qual es preveuen que assisteixin milers de persones. Alguns del organitzadors d'aquesta mobilització han organitzat viatges que inclouen l'assistència a la manifestació i al partit del Girona.





Dissabte, el #GironaFC juga a Leganés i els socis que hem comprat entrada acabem de rebre aquest correu surrealista (atenció al punt 2). Digueu-me malpensat, però rebríem el mateix correu si no fóssim catalans i no hi hagués mani dues hores ababs? pic.twitter.com/lXujirf8Qr — Pau Planas (@PauPlanasColl) 14 de marzo de 2019